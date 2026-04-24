"Une amoureuse éternelle et une mère fabuleuse": l'hommage de Laura Smet à Nathalie Baye

"Une amie incroyable, une amoureuse éternelle et une mère fabuleuse" : la voix tremblante, Laura Smet a rendu un hommage ému à sa mère Nathalie Baye lors de ses obsèques vendredi à Paris.

"Ma mère, c'était quelqu'un de vrai, de tendre, de juste, de solide. Elle s'est toujours occupée des autres plus que d'elle-même. Elle était curieuse de tout, de tout le monde. Elle aimait la vie, les gens, la nature et les animaux", a déclaré Laura Smet, brisée par l'émotion.

"Elle m'a donné tellement d'amour, tellement de force. Elle m'a relevée quand j'étais par terre, moi et beaucoup d'autres. C'était une amie incroyable, une amoureuse éternelle et une mère fabuleuse", a ajouté l'actrice, habillée tout en noir, au cours de cette messe dans l'église Saint-Sulpice, dans le VIe arrondissement à Paris.

"Je lui dois tout"

"Elle aimait le talent, la rigueur aussi. La rigueur la rassurait. Et les choses simples, c'était son luxe. Le silence, c'était son ami. Elle ne connaissait pas l'ennui. Même la solitude, elle en avait fait une alliée", a ajouté Laura Smet, 42 ans, dont le père était Johnny Hallyday.

"Je sais que l'arrivée de Léo, mon fils, son petit-fils, l'a rendue immensément heureuse", s'est-elle encore souvenue, "elle disait de lui : Il est délicieux".

"Je me souviendrai toujours de sa voix et de sa main dans mes cheveux, d'elle qui chante en faisant la cuisine, de son regard si vrai, de sa respiration qui m'apaisait tellement", a-t-elle ajouté.

Avant de conclure : "De ma naissance à aujourd'hui, je lui dois tout. Je sais qu'elle a retrouvé l'amour des gens qu'elle aimait et qu'elle continuera à nous faire ses clins d'œil, à chacun de nous, pour toujours et à jamais."

Nathalie Baye est décédée le 17 avril a 77 ans de la maladie à corps de Lewy, une affection neurodégénérative qui se manifeste par une combinaison de troubles proches de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson.

Quelque 400 invités, dont de nombreux acteurs et actrices, et une centaine d'anonymes, ont assisté vendredi à cette cérémonie. Des centaines d'autres admirateurs attendaient à l'extérieur de l'église.