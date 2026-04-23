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Qui sont les nommés de la 4e édition des Flammes ?

Lilou Dessup
Des figures incontournables comme Jul, Gims, Aya Nakamura ou Hamza sont attendues, tout comme les nouveaux visages du rap français, de Nono La Grinta à La Mano 1.9. Depuis La Seine musicale, cette quatrième édition est retransmise en ligne et sur France 4. Nommée dans sept catégories, la star Theodora ne devrait pas repartir les mains vides, après notamment le large succès rencontré par Mélodrama avec Disiz.
Alexandra Mozas
Publié le
23
/
04
/
2026
À voir également sur Brut

La liste des nommés des Flammes 2026:

Flamme de l’album de l’année 

  • «« Et si j’échoue ?? » - Bouss

  • « Mania » - Hamza

  • « Nés pour briller » - L2B

  • « MEGA BBL » - Theodora

  • « Diamant Noir » - Werenoi

Flamme de l’album rap de l’année 

  • « CAPITALE DU CRIME RADIO, vol. 2 » - La Fouine

  • « R.A.T. » - La Mano 1.9

  • « REQUIEM » - Timar

  • « Diamant Noir » - Werenoi

  • « AMOUR SUPRÊME » - Youssoupha 

Flamme de l’album nouvelle pop de l’année 

  • « Destinée » - Aya Nakamura

  • « Aura x G-Wave » - Franglish

  • « MEGA BBL » - Theodora

  • « Focus Mentalité » - Keblack

  • « Jeune Prince » - RSKO 

Flamme du morceau de l’année

  • « BADDIES » - Aya Nakamura & Joé Dwèt Filé

  • « melodrama » - Disiz & Theodora

  • « CIEL » - Gims

  • « KYKY2BONDY » - Hamza

  • « Melrose Place » - Keblack ft. Guy2Bezbar

  • « Paris » - Nono La Grinta

  • « Ruinart » - R2

  • « Mon Bébé » - RnBoi

  • « Tour du monde » - Soolking ft. L2B

  • « Charger » - Triangle des Bermudes 

Flamme du morceau performance rap

  • « KAT » - Gazo ft. La Rvfleuze

  • « KYKY2BONDY » - Hamza

  • « SIERRA LEONE » - Timar

  • « Triple V » - Werenoi, Damso & Ninho

  • « DIEU EST GRANDE » - Youssoupha 

Flamme du morceau R&B

  • « Honey Honey - Dadju & Tayc ft. Warren Saada, Lisandro Cuxi, Joé Dwèt Filé, RnBoi & Singuila

  • « SUPERSTAR » - DAKEEZ

  • « DESTINY » - Hamza

  • « Cœur de Pirate » - Monsieur Nov

  • « Solide » - Ronisia

Flamme du morceau de musiques africaines ou d’inspiration africaine

  • « BADMAN GANGSTA » - Asake & Tiakola

  • « Rebanav 126bpm » - Chily

  • « Ça m’a laissé » - Emma'a

  • « Deux êtres » - Fally Ipupa

  • « NUMBER ONE » - Himra ft. Minz

Flamme du morceau de musiques caribéennes ou d’inspiration caribéenne

  • « Bouwéy » - 1T1 ft. Theomaa

  • « Pas Jalouse » - Bamby & Kerchak

  • « TAGADA » - DJ Ken, Kima & Kalash

  • « Coco Chanel » - Meryl ft. Eva

  • « Sé Miimii » - Miimii KDS & Dj Skycee

 Flamme du featuring de l'année

  • « KAT - Gazo ft. La Rvfleuze

  • « Parisienne » - Gims & La Mano 1.9

  • « Melrose Place » - KeBlack ft. Guy2Bezbar

  • « Flying Blue » - La Fouine & L2B

  • « Shatta Confessions » - Meryl & N'Ken

 Flamme du featuring européen et/ou international de l'année 

  • « BADMAN GANGSTA » - Asake & Tiakola

  • « Dis-moi » - Aya Nakamura & Shenseea

  • « Belly » - Guy2Bezbar ft. Rick Ross

  • « TOXIC » - Hamza ft. Rema

  • « MON BÉBÉ » - Theodora ft. Brazy

Flamme de l'artiste féminine

  • Aya Nakamura

  • Bamby

  • Eva

  • Maureen

  • Merveille

  • Meryl

  • Nej

  • Ronisia

  • Theodora

  • Wejdene

 Flamme de l'artiste masculin

  • Bouss

  • Gims

  • Guy2Bezbar

  • Hamza

  • Jul

  • La Fouine

  • La Mano 1.9

  • Leto

  • Ninho

  • SDM

 Flamme de la révélation féminine 

  • 2L

  • Asinine

  • Emma’a

  • Eve La Marka

  • Fallon

 Flamme de la révélation masculine

  • L2B

  • La Rvfleuze

  • Nono La Grinta

  • R2

  • RnBoi

 Flamme du/de la compositeur/compositrice 

  • Amine Farsi

  • Boumidjal

  • Jeez Suave

  • Junior Alaprod

  • Maxalaguitare & Senyaupiano

 Flamme du clip de l'année 

  • « YESTERDAY » - Hamza, Hugo Bembi & Sacha Naceri

  • « L’EAU (Part. II) » - Josman, Marius Gonzalez

  • « +971 » - Ninho, Harris KACI

  • « Soleil levant » - Orelsan ft. SDM, Martin Raﬃer

  • « FASHION DESIGNA » - Theodora, Melchior Leroux

 Flamme du concert de l'année  

  • Alonzo à l’Orange Vélodrome

  • Gims à Paris La Défense Arena

  • Jul à l’Orange Vélodrome & au Stade de France

  • Ninho, Stade de France

  • Tiakola à l’Accor Arena

 Flamme de la révélation scénique de l'année 

  • Genezio

  • Himra

  • Ino Casablanca

  • Jolagreen23

  • L2B

 Flamme de la cover d'album de l'année 

  • « Jeunesse Dorée » - Guy2Bezbar, Goldie Williams

  • « Nés pour briller : Book I » - L2B, Virginiecherie

  • « LIFE » - Leto, Artemile

  • « MEGA BBL » - Theodora, Léa Esmaili

  • « RAHMA » - Zamdane, Alpha Medy 

Brut. sera sur place ce 23 avril pour les Flammes 2026 : à suivre en images et en vidéos sur nos réseaux sociaux !

 

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