Qui sont les nommés de la 4e édition des Flammes ?

Lilou Dessup

Des figures incontournables comme Jul, Gims, Aya Nakamura ou Hamza sont attendues, tout comme les nouveaux visages du rap français, de Nono La Grinta à La Mano 1.9. Depuis La Seine musicale, cette quatrième édition est retransmise en ligne et sur France 4. Nommée dans sept catégories, la star Theodora ne devrait pas repartir les mains vides, après notamment le large succès rencontré par Mélodrama avec Disiz.

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