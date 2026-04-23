Qui sont les nommés de la 4e édition des Flammes ?

La liste des nommés des Flammes 2026:
Flamme de l’album de l’année
«« Et si j’échoue ?? » - Bouss
« Mania » - Hamza
« Nés pour briller » - L2B
« MEGA BBL » - Theodora
« Diamant Noir » - Werenoi
Flamme de l’album rap de l’année
« CAPITALE DU CRIME RADIO, vol. 2 » - La Fouine
« R.A.T. » - La Mano 1.9
« REQUIEM » - Timar
« Diamant Noir » - Werenoi
« AMOUR SUPRÊME » - Youssoupha
Flamme de l’album nouvelle pop de l’année
« Destinée » - Aya Nakamura
« Aura x G-Wave » - Franglish
« MEGA BBL » - Theodora
« Focus Mentalité » - Keblack
« Jeune Prince » - RSKO
Flamme du morceau de l’année
« BADDIES » - Aya Nakamura & Joé Dwèt Filé
« melodrama » - Disiz & Theodora
« CIEL » - Gims
« KYKY2BONDY » - Hamza
« Melrose Place » - Keblack ft. Guy2Bezbar
« Paris » - Nono La Grinta
« Ruinart » - R2
« Mon Bébé » - RnBoi
« Tour du monde » - Soolking ft. L2B
« Charger » - Triangle des Bermudes
Flamme du morceau performance rap
« KAT » - Gazo ft. La Rvfleuze
« KYKY2BONDY » - Hamza
« SIERRA LEONE » - Timar
« Triple V » - Werenoi, Damso & Ninho
« DIEU EST GRANDE » - Youssoupha
Flamme du morceau R&B
« Honey Honey - Dadju & Tayc ft. Warren Saada, Lisandro Cuxi, Joé Dwèt Filé, RnBoi & Singuila
« SUPERSTAR » - DAKEEZ
« DESTINY » - Hamza
« Cœur de Pirate » - Monsieur Nov
« Solide » - Ronisia
Flamme du morceau de musiques africaines ou d’inspiration africaine
« BADMAN GANGSTA » - Asake & Tiakola
« Rebanav 126bpm » - Chily
« Ça m’a laissé » - Emma'a
« Deux êtres » - Fally Ipupa
« NUMBER ONE » - Himra ft. Minz
Flamme du morceau de musiques caribéennes ou d’inspiration caribéenne
« Bouwéy » - 1T1 ft. Theomaa
« Pas Jalouse » - Bamby & Kerchak
« TAGADA » - DJ Ken, Kima & Kalash
« Coco Chanel » - Meryl ft. Eva
« Sé Miimii » - Miimii KDS & Dj Skycee
Flamme du featuring de l'année
« KAT - Gazo ft. La Rvfleuze
« Parisienne » - Gims & La Mano 1.9
« Melrose Place » - KeBlack ft. Guy2Bezbar
« Flying Blue » - La Fouine & L2B
« Shatta Confessions » - Meryl & N'Ken
Flamme du featuring européen et/ou international de l'année
« BADMAN GANGSTA » - Asake & Tiakola
« Dis-moi » - Aya Nakamura & Shenseea
« Belly » - Guy2Bezbar ft. Rick Ross
« TOXIC » - Hamza ft. Rema
« MON BÉBÉ » - Theodora ft. Brazy
Flamme de l'artiste féminine
Aya Nakamura
Bamby
Eva
Maureen
Merveille
Meryl
Nej
Ronisia
Theodora
Wejdene
Flamme de l'artiste masculin
Bouss
Gims
Guy2Bezbar
Hamza
Jul
La Fouine
La Mano 1.9
Leto
Ninho
SDM
Flamme de la révélation féminine
2L
Asinine
Emma’a
Eve La Marka
Fallon
Flamme de la révélation masculine
L2B
La Rvfleuze
Nono La Grinta
R2
RnBoi
Flamme du/de la compositeur/compositrice
Amine Farsi
Boumidjal
Jeez Suave
Junior Alaprod
Maxalaguitare & Senyaupiano
Flamme du clip de l'année
« YESTERDAY » - Hamza, Hugo Bembi & Sacha Naceri
« L’EAU (Part. II) » - Josman, Marius Gonzalez
« +971 » - Ninho, Harris KACI
« Soleil levant » - Orelsan ft. SDM, Martin Raﬃer
« FASHION DESIGNA » - Theodora, Melchior Leroux
Flamme du concert de l'année
Alonzo à l’Orange Vélodrome
Gims à Paris La Défense Arena
Jul à l’Orange Vélodrome & au Stade de France
Ninho, Stade de France
Tiakola à l’Accor Arena
Flamme de la révélation scénique de l'année
Genezio
Himra
Ino Casablanca
Jolagreen23
L2B
Flamme de la cover d'album de l'année
« Jeunesse Dorée » - Guy2Bezbar, Goldie Williams
« Nés pour briller : Book I » - L2B, Virginiecherie
« LIFE » - Leto, Artemile
« MEGA BBL » - Theodora, Léa Esmaili
« RAHMA » - Zamdane, Alpha Medy
Brut. sera sur place ce 23 avril pour les Flammes 2026 : à suivre en images et en vidéos sur nos réseaux sociaux !