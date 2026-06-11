Coupe du monde 2026 : les nouvelles règles en vigueur

C’est parti ! La Coupe du monde 2026 débute ce jeudi 11 juin avec le match Mexique-Afrique du Sud (21h heure française). Et cette compétition verra l’apparition de nouvelles règles d’arbitrage. On fait le point.

Pour cette Coupe du monde 2026, la principale révolution, c’est sans doute le nombre d’équipes qualifiées. Fini les 32 nations réparties en 4 poules de huit, place à 12 groupes regroupant les 48 participants, qui tenteront de se hisser en seizièmes de finale, au lieu des huitièmes des éditions précédentes (Le calendrier complet est à retrouver ici ).

Les changements ne se verront pas que dans la formule de la compétition, mais aussi sur le terrain, avec l’instauration de nouvelles règles d’arbitrage.

Sanctionner le gain de temps



“Trop de joueurs en fin de match temporisent et gagnent du temps, sur les rentrées de touche, sur les dégagements du gardien”, résume l’ancien arbitre international Bruno Derrien, et c'est notamment pour lutter contre ces comportements que plusieurs mesures ont été prises :

Lors d’un remplacement, le joueur sortant aura dix secondes pour quitter le terrain. Si la limite est dépassée, le joueur entrant devra attendre le premier arrêt de jeu suivant, avec au moins une minute d’intervalle, pour participer à la rencontre. En match de préparation face à l'Irlande du Nord, le joueur de l'équipe de France Manu Koné en a d'ailleurs déjà fait les frais.

Autre décompte : un joueur aura 5 secondes pour réaliser une touche, sinon cette dernière sera donnée à l’équipe adverse.

5 secondes, c’est aussi le temps qui sera imparti pour effectuer un renvoi aux six mètres au risque que ce dernier ne se transforme en corner pour l’adversaire.

Des gestes punis de carton rouge

Un joueur se cache la bouche alors qu’il s’exprime ? Désormais, c’est carton rouge. “Parce qu’on pense que s’il se met la main sur la bouche, c’est qu’il ne veut pas qu’on puisse lire ou entendre ce qu’il dit. Ça veut dire que les propos ne doivent pas être très acceptables”, explique Bruno Derrien.

Cette même sanction du carton rouge pourra être appliquée si un joueur quitte le terrain pour protester contre une décision arbitrale.

Nouvelle utilisation de la VAR

Enfin, la VAR contrôlera des situations restées jusque-là hors de son champ d’action. Elle pourra intervenir sur l’attribution d’un corner ou non, ou encore revenir sur un deuxième carton jaune, synonyme de rouge, qui serait finalement considéré comme injustifié.

Enfin, autre situation désormais regardée : si lors d’une échauffourée, il y a une confusion sur le joueur devant recevoir un carton, la VAR pourra décider de changer la décision de l’arbitre et attribuer la sanction à celui qui sera finalement considéré comme fautif.

Reste désormais à voir comment ces nouvelles règles seront appliquées en situation concrète.



