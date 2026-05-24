France
Justice & Faits divers

17 personnes présentées à un juge d'instruction après une rixe jeudi soir à Paris impliquant des supporters niçois

TEK IMAGE/SCIENCE PHOTO LIBRARY, via Getty Images
Une information judiciaire est ouverte pour violences volontaires aggravées par l'usage d'une arme et la commission des faits en réunion, selon le parquet de Paris.
Brut. avec AFP
Publié le
24
/
05
/
2026
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Dix-sept des 65 personnes placées en garde à vue après des violences jeudi soir à Paris impliquant des supporters de l'OGC Nice et qui ont fait sept blessés, dont un grave, vont être présentées à un juge d'instruction, a indiqué dimanche le parquet.

Cette rixe opposant plusieurs groupes de supporters près du canal Saint-Martin a fait sept "victimes de violences", dont l'une avait "toujours son pronostic vital engagé" samedi soir, a indiqué la même source à l'AFP.

Brut vous racontait les faits dans une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux. Plus d'informations à venir sur notre site.

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