Culture : les crédits 2026 gelés pour 28 structures du spectacle vivant vont leur "être versés", annonce le ministère

Les crédits de l'État subventionnant 28 structures du spectacle vivant qui avaient été gelés dans le cadre des efforts budgétaires demandés à chaque ministère pour 2026 vont finalement leur "être versés" au second semestre, a indiqué mardi l'entourage de la ministre de la Culture.

"La somme de 10 millions d'euros"

Interrogé par l'AFP, l'entourage de Catherine Pégard a détaillé que cette partie des crédits non versée, soit "la somme de 10 millions d'euros", serait "versée au second semestre".

Le 3 juillet, l'annonce du gel de leur subvention, à hauteur d'environ 13%, à ces 28 théâtres nationaux, centres dramatiques, maisons d'opéra et orchestres sur tout le territoire avait été une douche froide, à la veille de l'ouverture du Festival d'Avignon.

Une forte mobilisation

Une forte mobilisation s'en était suivie pour demander un "moratoire sur les coupes budgétaires" dans le spectacle vivant subventionné: interpellations d'Emmanuel Macron par de grands noms de la mise en scène depuis la cour d'honneur du palais des papes, rassemblements, assemblées générales, et pétition.

La CGT Spectacle avait appelé, il y a quatre jours, à une semaine d'actions à la rentrée, avec un appel à la grève à partir du 26 septembre.

"La ministre verra prochainement les acteurs du secteur culturel, les collectivités locales et les élus ainsi que les artistes pour établir ensemble une trajectoire pour l'année 2027", a-t-on ajouté dans l'entourage de Catherine Pégard.

En avril, le gouvernement avait annoncé que six milliards d'euros d'économies sur les dépenses seraient réalisées en 2026 pour compenser le coût de la guerre au Moyen-Orient lors d'un comité d'alerte des finances publiques à Bercy. Il avait ensuite détaillé les gels et annulations de crédits.