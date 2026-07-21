Deux animateurs d’un centre de loisirs à Biarritz suspectés d’agressions sexuelles sur des enfants âgés de 3 à 4 ans

Deux animateurs d'un centre de loisirs de Biarritz ont été placés en garde à vue mardi matin, visés par une enquête pour viol et agressions sexuelles, a-t-on appris auprès du parquet de Bayonne.

Des enfants de 3 et 4 ans

Les deux hommes, âgés de 21 et 36 ans, ont été placés en garde à vue pour des "suspicions de viol et d'agressions sexuelles", a déclaré la vice-procureur de la République à Bayonne Jeanne François, qui envisage d'élargir l'enquête au chef de "corruption de mineur".

Les enquêteurs ont identifié 13 mineurs, des enfants de 3 et 4 ans - dont les familles n'ont pas encore toutes déposé plainte -, qui doivent être entendus dans le cadre d'auditions en unités spécialisées (UAPED), pour permettre de définir plus précisément les faits.

L'enquête ouverte le 10 juillet et confiée au commissariat de Biarritz, fait suite aux "premières révélations d'un enfant auprès de ses parents, suivie par d'autres", précise la même source.

Les deux hommes placés en garde à vue, sans antécédents judiciaires selon le parquet, travaillent dans ce centre de loisirs municipal depuis deux ans, le plus jeune en tant que saisonnier, le second comme titulaire.

Ces agents de la ville ont été suspendus le 17 juillet par la municipalité, "dès qu'elle a eu connaissance des faits", précise le parquet.