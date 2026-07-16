Cédric Jubillar a été entendu mercredi et les fouilles ont débuté dans le Tarn

Cédric Jubillar a été entendu par la justice mercredi et a avoué sa responsabilité dans la mort de son épouse Delphine, disparue depuis fin 2020, selon un communiqué du parquet général de la cour d'appel de Toulouse diffusé jeudi.

"Localiser le corps"

"Cédric Jubillar a reconnu être à l’origine de la mort de Delphine Aussaguel et indiqué pouvoir orienter les enquêteurs pour localiser le corps", précise le procureur général Nicolas Jacquet, indiquant que les recherches ont débuté.

Les aveux de Cédric Jubillar, après cinq ans et demi de déni, ont été reccueillis par la présidente de la cour d'assises de Haute-Garonne, juridiction devant laquelle M. Jubillar doit être jugé en appel à partir du 21 septembre.

En octobre 2025, le peintre-plaquiste de 38 ans a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle à l'issue de son procès devant les assises du Tarn, au cours duquel il a clamé son innocence.

Accompagné de ses avocats Pierre et Guy Debuisson, Cédric Jubillar est présent sur le lieu des recherches à proximité de Cagnac-les-Mines, le village où résidait le couple Jubillar.

Les recherches sont menées par les gendarmes de la section de recherche de Toulouse et des techniciens en investigation criminelle, sous l'autorité d'un juge d'instruction nommé par la présidente de la cour d'assises.

Le 6 juillet, les avocats de M. Jubillar avaient révélé l'existence d'un courrier dans lequel leur client admet sa "responsabilité" dans la mort de l'infirmière de 33 ans et mère de leurs deux enfants, qui s'apprêtait à le quitter et à refaire sa vie avec un autre homme.

Le lendemain, les défenseurs de Jubillar avaient adressé un courrier à la cour d'assises, demandant l'audition de Cédric Jubillar.