Un animateur de centre de loisirs mis en examen pour viols et écroué dans les Landes

Le mis en cause, âgé d'une trentaine d'années, est suspecté de trois agressions sexuelles et trois viols sur six enfants inscrits au centre de loisirs municipal de Tarnos (Landes, sud du département), a précisé dans un communiqué le parquet de Dax.

Un animateur de centre de loisirs à Tarnos (Landes) a été mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur des enfants et écroué, a-t-on appris jeudi auprès du parquet, confirmant une information de la presse régionale.

Inconnu jusqu'ici des services de police et de gendarmerie et de la justice, le suspect a été placé en détention provisoire à l'issue de sa garde à vue mercredi. Selon la radio Ici Gascogne, les victimes sont de jeunes enfants âgés de trois et quatre ans.

132 animateurs suspendus dans la capitale depuis janvier

Cette affaire survient après des révélations sur des violences dans le périscolaire à Paris, qui ont suscité une onde de choc dans toute la France. Dans la capitale, 132 animateurs ont été suspendus depuis janvier, dont 52 pour "suspicion de violences sexuelles ou sexistes".

Une mission d'information du Sénat sur le sujet a ouvert ses travaux début juillet. L'Assemblée nationale doit, elle, examiner un projet de loi gouvernemental sur la protection des enfants à compter du 15 juillet.

La semaine dernière, un animateur périscolaire à Fléac (Charente), âgé de 31 ans, avait été mis en examen et placé en détention provisoire, soupçonné d'agressions sexuelles sur deux enfants de 10 et 13 ans.