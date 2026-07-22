Cédric Jubillar donne les détails du meurtre de sa femme lors d'une audience

Cédric Jubillar a avoué à la justice avoir étranglé sa femme Delphine lors d'une dispute survenue dans leur maison du Tarn, la nuit du 15 au 16 décembre 2020.

"Je l'ai attrapée par le cou et j'ai serré (...) Elle est tombée inerte", a déclaré le peintre-plaquiste de 38 ans lors de son audition devant la présidente de la cour d'assises le 15 juillet, dont le procès-verbal a été révélé par RTL, Le Parisien et Le Monde.

"Elle m'a dit quelque chose qui m'a fait péter les plombs, j'ai vrillé, je voulais qu'elle se taise, je l'ai attrapée par le cou et j'ai serré. Je lui disais 'tais-toi, tais-toi, je t'en supplie, tais-toi!'", a-t-il déclaré le 15 juillet, selon le procès verbal de ses déclarations. "Elle est tombée inerte (...) Il m'a fallu quelques instants pour réaliser que je venais de tuer la mère de mes enfants", a-t-il ajouté.

Son second procès, initialement prévu en septembre, a été reporté au premier semestre 2027.

Après ses aveux, Cédric Jubillar a indiqué aux enquêteurs avoir caché le corps de son épouse en bordure d'un champ à une dizaine de kilomètres de leur domicile de Cagnac-les-Mines, près d'Albi. Des fouilles ont permis d'y découvrir des ossements, dont l'analyse a confirmé qu'ils appartenaient à la disparue.