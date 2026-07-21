Le procès en appel de Cédric Jubillar reporté de plusieurs mois, après la découverte des ossements de Delphine Aussaguel

Le procès de Cédric Jubillar pour le meurtre de son épouse Delphine Aussaguel, prévu en septembre, a été renvoyé mardi par la présidente de la cour d'assises de Haute-Garonne en raison de la poursuite de l'enquête après les aveux de l'accusé, et devrait se tenir au premier semestre 2027, a indiqué mardi la cour d'appel de Toulouse.

" Renvoi de l'audience"

A l'issue d'une réunion au palais de justice de Toulouse avec l'ensemble des parties, "la présidente a décidé, compte tenu des délais nécessaires à la réalisation des actes restant à entreprendre, au déroulement serein de l'enquête et au respect du contradictoire, d'ordonner le renvoi de l'audience", a-t-il été précisé dans un communiqué.

Après cinq ans et demi de silence et de dénégations, Cédric Jubillar a suscité un coup de tonnerre judiciaire en reconnaissant, d'abord le 6 juillet dans un courrier, puis le 15 juillet face aux enquêteurs, "être à l'origine de la mort de Delphine Aussaguel", selon ses avocats Mes Guy et Pierre Debuisson.

Son épouse, Delphine Aussaguel, infirmière de 33 ans, avait disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, sans que son corps ne soit jamais retrouvé.

Malgré l'absence de preuves ou d'aveux à l'époque, Cédric Jubillar, peintre-plaquiste de 38 ans, avait été condamné en octobre à 30 ans de réclusion criminelle.

"Un acte abominable"

Il a désormais conscience d'avoir commis "un acte abominable", a déclaré l'un de ses avocats, Pierre Debuisson, à l'AFP.

Après ses aveux, Cédric Jubillar a indiqué aux enquêteurs avoir caché le corps de son épouse en bordure d'un champ à une dizaine de kilomètres de leur domicile de Cagnac-les-Mines, près d'Albi. Des fouilles ont permis d'y découvrir des ossements, dont l'analyse a confirmé qu'ils appartenaient à la disparue.

Le report du procès, autour duquel il y a eu "consensus" lors de la réunion de mardi selon l'avocate des enfants du couple, Me Marika Chmani, permettra de réaliser "des investigations (et) des expertises de personnalité, au regard du nouveau positionnement de Cédric Jubillar sur les faits", a par ailleurs déclaré après le report Laurent de Caunes, avocat des frères et soeur de la disparue.

"Dans le cadre de ce renvoi, il peut d'ores et déjà être indiqué que le procès en appel de M. Jubillar devrait pouvoir se tenir au cours du 1er semestre 2027", précisent les magistrats toulousains dans leur communiqué.