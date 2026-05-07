France
Justice & Faits divers

Collégienne tuée à l'arme blanche dans l'Aisne, le suspect reconnaît les faits

Getty Images
Chloé, collégienne de 14 ans, a été tuée mercredi 6 mai au matin dans un bourg de l'Aisne, et le suspect du meurtre, un homme de 23 ans, a été arrêté. Il a reconnu les faits.
Brut. avec AFP
Publié le
07
/
05
/
2026
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Vers 8h hier, les services de gendarmerie ont été alertés après la découverte d'une adolescente "très grièvement blessée sur la voie publique" de Fère-en-Tardenois, une commune de 2.800 habitants à l'ouest de Reims, a indiqué le parquet dans un communiqué. 

A l'arrivée des secours, "la jeune fille était malheureusement décédée, atteinte de multiples coups portés à l'arme blanche".

Les premiers éléments de l'enquête ont établi que la jeune fille appelée Chloé, qui se rendait au collège à pied, a été attaquée à l'arme blanche et "de nombreuses plaies au niveau du cou" lui ont été infligées, détaille le parquet.

L'homme interpellé a reconnu les faits

Plus de 85 gendarmes ont été mobilisés dans un "dispositif exceptionnel" après "cet événement dramatique", a indiqué la gendarmerie.

Un homme de 23 ans a été interpellé mercredi 6 mai à 18h05 à Soissons, à 25 kilomètres de Fère-en-Tardenois, puis placé en garde à vue. Selon le parquet, il s'agit d'un majeur sans profession, vivant chez ses parents. 

Il a reconnu les faits durant sa garde à vue, a appris jeudi l'AFP auprès d'une source proche du dossier, confirmant une information de Franceinfo.

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