Les 10 infos à ne pas louper aujourd'hui

Voici l’essentiel de l’actualité à retenir ce jeudi 7 mai.

1.Liban: Israël vise un commandant de haut rang du Hezbollah dans la banlieue de Beyrouth

Israël a mené mercredi soir une frappe ciblée dans la banlieue sud de Beyrouth, tuant selon une source proche du Hezbollah Malek Ballout, commandant de haut rang de la force d’élite al-Radwan. Cette attaque, la première sur la capitale libanaise depuis près d’un mois, intervient alors que les violences se poursuivent malgré la trêve entrée en vigueur le 17 avril.

2. Paris file en finale de la Ligue des champions après avoir éliminé le Bayern

Un an après, le PSG va vivre une deuxième finale de Ligue des champions, ayant réussi l'exploit d'éliminer le Bayern Munich mercredi à l'Allianz Arena (1-1 après le 5-4 de l'aller) sur un but dès la 3e d'Ousmane Dembélé.

3.La France déploie son porte-avions en vue d'une possible mission dans le détroit d'Ormuz

Le porte-avions français Charles-de-Gaulle va être déployé dans la région du Golfe afin de soutenir la coalition formée par Paris et Londres pour sécuriser le détroit d’Ormuz, axe stratégique du commerce mondial. Selon un conseiller d’Emmanuel Macron, ce prépositionnement vise à montrer que la France et ses alliés sont prêts et capables d’assurer la sécurité maritime dans la zone. Paris souhaite par ailleurs dissocier la question du détroit d’Ormuz des négociations plus larges entre Washington et Téhéran, estimant que sa sécurisation relève d’un intérêt commun international.

4.Lecornu appelle ses troupes à "l'unité" après les frictions autour du 1er mai

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a appelé mercredi les responsables de la droite et du centre à préserver leur unité à l’approche de l’élection présidentielle, alors que les ambitions et rivalités internes se multiplient comme récemment autour du 1er mai. Lors d’un apéritif dînatoire organisé à Matignon avec des députés de la majorité, il a insisté sur la nécessité de maintenir une solidarité « inébranlable » jusqu’au scrutin, estimant que les Français ne pardonneraient pas des divisions jugées inutiles. Il a également demandé à ses ministres de rester à l’écart de la course à l’Élysée.

5.Iran: Trump juge un accord "très possible", les marchés s'emballent

Donald Trump a affirmé mercredi qu’un accord de paix avec l’Iran était « très possible » après de nouvelles discussions entre les deux pays, des déclarations qui ont provoqué une baisse des prix du pétrole et une forte hausse des marchés boursiers. Le président américain a toutefois maintenu la pression sur Téhéran, avertissant qu’en l’absence d’accord, les bombardements pourraient reprendre avec une intensité « bien plus forte qu’avant ». Il faisait référence à l’opération militaire américano-israélienne menée entre fin février et le cessez-le-feu du 8 avril.

6.Une collégienne de 14 ans tuée à l'arme blanche dans l'Aisne, un suspect interpellé

Une collégienne de 14 ans a été tuée mercredi matin à Fère-en-Tardenois, dans l’Aisne, après avoir reçu plusieurs coups de couteau sur la voie publique, a indiqué le parquet. Les secours, alertés vers 8h00, n’ont pas pu sauver la collégienne, retrouvée grièvement blessée. Un homme de 23 ans a été interpellé en fin de journée à Soissons et placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête ouverte pour assassinat. Selon le parquet, il pourrait s’agir de l’ancien petit ami de la victime.

7.Affaire Dany Leprince : nouvelle bataille judiciaire pour obtenir un second procès

La Cour de révision se penche jeudi sur la nouvelle requête de Dany Leprince, condamné à la perpétuité mais qui clame son innocence et demande un second procès, nouvelle étape du serpent de mer judiciaire de ce célèbre dossier criminel d'un quadruple meurtre dans la Sarthe en 1994.

8.La Russie appelle les ambassades étrangères à Kiev à évacuer leur personnel avant d’éventuelles frappes de représailles le 9 mai

La Russie a exhorté les ambassades étrangères à évacuer leur personnel et leurs ressortissants de Kiev en raison de l'"inévitabilité de frappes de représailles" si l'Ukraine venait à perturber samedi la fête de la victoire contre l'Allemagne nazie.

9.Œuvres pillées durant la colonisation: après des années d'attente, ultime étape au Parlement français

Le Parlement français doit adopter définitivement jeudi une loi facilitant la restitution d’œuvres d’art pillées durant la colonisation, réclamées depuis des années par plusieurs pays africains. Déjà approuvé à l’unanimité par l’Assemblée nationale, le texte concrétise une promesse faite par Emmanuel Macron en 2017 à Ouagadougou. Cette loi permettra de simplifier la sortie des collections publiques françaises de biens acquis illicitement lorsqu’ils sont réclamés par leur pays ou peuple d’origine. Le gouvernement présente ce texte comme un geste symbolique destiné à ouvrir une « nouvelle page » dans les relations entre la France et les pays anciennement colonisés.

10.Harcèlement scolaire : un parent sur trois dit que son enfant en a été victime

Un tiers des parents déclarent que leur enfant a été victime de harcèlement par d'autres élèves ou discriminé par l'institution scolaire, pointe une étude du Défenseur des droits parue jeudi, selon laquelle les jeunes parents sont plus enclins à rapporter des atteintes aux droits.