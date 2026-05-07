Où en est la situation concernant l’hantavirus ce jeudi 7 mai ?

Le navire MV Hondius, foyer de l’hantavirus, est attendu pour samedi à Tenerife, dans l’archipel espagnol des Canaries. Des passagers sont toujours à bord du bateau, qui doit être évacué dès lundi 11 mai prochain. On fait le point.

Un “risque faible” mais à surveiller “avec précaution”

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime qu'il "ne pense pas" que la situation soit similaire à celle du début de la pandémie de Covid-19. "Pour l'instant, le risque pour le reste du monde est faible", a rassuré Tedros Adhanom Ghebreyesus à AFP. La souche du virus détectée en Afrique du Sud est celle des Andes, transmissible entre humains , selon le ministre de la Santé sud-africain. L’hôpital universitaire de Genève a identifié la même souche.

Du côté de l’Europe, il est estimé que “de nombreuses incertitudes subsistent encore concernant cette épidémie d'hantavirus et il est important, à ce stade, d'adopter une approche de précaution afin de réduire la probabilité de nouvelles transmissions", a dit la directrice du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) Pamela Rendi-Wagner.

Le navire a repris sa route et doit être évacué lundi prochain

Le bateau était bloqué jusqu’à hier au large du Cap-Vert. Il a donc repris sa route après des évacuations de passagers contaminés. Le navire est en chemin pour Tenerife, dans l’archipel espagnol des Canaries, où il est attendu samedi. L’évacuation des passagers doit débuter lundi 11 mai prochain selon le ministère espagnol de l’Intérieur, qui s’est exprimé hier sur la situation.

Le navire "n'accostera pas", "il mouillera" au large avant l'évacuation des 147 passagers a assuré ce jeudi après-midi le président du gouvernement régional, Fernando Clavijo, qui est opposé à l'arrivée du navire malgré la volonté du gourvernement espagnol. "L'évacuation des passagers se fera au moyen d'une vedette ou d'un petit vaisseau qui pourra atteindre (le navire), récupérer les passagers, les transférer et les acheminer vers l'aéroport" de Tenerife Sud, a-t-il ajouté face à la presse.

"Tous les passagers resteront sur le navire de croisière jusqu'à l'arrivée" des avions qui les rapatrieront dans leur pays, ont déclaré des sources au ministère.

8 personnes contaminées au total pour le moment

Hier à la mi-journée, l’OMS recensait “huit cas, dont trois confirmés” par des tests. Soit trois morts (dont une passagère néerlandaise dont l’infection a été confirmée par un test, son mari et une ressortissante allemande) et cinq autres cas (dont deux confirmés par des tests).

Parmi elles, cinq personnes ont été prises en charge en dehors du bateau après leur évacuation. Un homme est hospitalisé à Johannesburg, en Afrique du Sud, un autre à Zurich, en Suisse. Trois personnes, deux membres d’équipage malades et une personne cas contact, ont été évacuées du bateau puis embarquées à bord de vols médicalisés depuis Praia, la capitale du Cap-Vert.

Deux personnes rentrées au Royaume-Uni après avoir séjourné sur le bateau de croisière MV Hondius ont été priées de se confiner, a annoncé mercredi l'Agence britannique de sécurité sanitaire.

L’Argentine retrace actuellement le parcours du virus

Pour retracer le parcours des deux Néerlandais décédés sur le bateau (premiers décès constatés la semaine dernière ), l’Argentine a dépêché des experts à Ushuaïa. L’objectif de cette mission est aussi de capturer d'éventuels rongeurs porteurs de cet hantavirus. L'itinéraire du patient zéro "est en cours de reconstitution, c'est-à-dire celui des citoyens néerlandais qui ont présenté les premiers symptômes”, a précisé le ministère argentin de la Santé dans un communiqué. “À ce jour, aucun cas associé (au couple de Néerlandais) n'a été identifié dans le pays", assure également le ministère.

"Plus personne n'a de symptômes à bord" du MV Hondius

Tous les passagers présentant des symptômes du hantavirus ont désormais été évacués du MV Hondius, a indiqué jeudi son exploitant, la compagnie de croisières Oceanwide Expeditions.

"Plus aucune personne n'a de symptômes à bord", a précisé dans un communiqué cette entreprise spécialisée néerlandaise, après l'évacuation de trois passagers vers les Pays-Bas.

L'OMS se veut rassurante

L'OMS se veut également rassurante : l'hantavirus n'est ni "le début d'une épidémie", ni celui "d'une pandémie", assure-t-elle.

Lors d'un point presse face à des journalistes ce jeudi 7 mais après-midi, Abdi Rahman Mahamud, directeur des opérations d’alerte et de réponse aux urgences sanitaires à l’OMS, a précisé que si les mesures de santé publique sont mises en oeuvre et si les pays font preuve de "solidarité", alors l'ampleur du foyer d'infection à hantavirus sera "limitée".