Deux militaires meurent dans un accident de plongée à Angers

Deux militaires de 24 et 30 ans ont trouvé la mort lors d'un accident de plongée survenu dans la nuit de lundi à mardi à Angers, au cours d'un exercice organisé dans la rivière Maine, a-t-on appris auprès du parquet.

Le sergent Bin Chen, du 1er Régiment étranger de génie de Laudun (Gard), et le caporal-chef Axel Deplanque, du 6e Régiment du génie d'Angers, participaient à une formation de plongeur de combat du génie lorsqu'ils ont été victimes de cet accident, précise dans un communiqué le ministère des Armées.

L'exercice avait débuté vers 23h00 dans les eaux de la Maine et, vers 02h00, le contact a été perdu avec les deux plongeurs, a indiqué à l'AFP le procureur de la République d'Angers, Eric Bouillard.

Selon les premiers éléments, les deux plongeurs pourraient avoir été coincés dans la cavité d'une pile d'un pont enjambant la rivière.

Les recherches engagées ont permis de retrouver les deux militaires qui étaient en arrêt cardio-respiratoire lorsqu'ils ont été sortis de l'eau par les pompiers. Ils n'ont pu être ranimés et leur décès a été constaté à l'hôpital aux alentours de 04h30, a ajouté M. Bouillard.

Le parquet d'Angers s'est dessaisi mardi matin de l'enquête au profit du parquet de Rennes qui a compétence militaire. L'enquête a été confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie d'Angers, précise le parquet de Rennes, qui ne souhaite pas à ce stade communiquer sur les circonstances de l'accident.

Minute de silence

Parmi les nombreuses réactions après la mort des deux militaires, la ministre des Armées, Catherine Vautrin, a exprimé sa "profonde tristesse".

Le chef d'état-major de l'armée de Terre, Pierre Schill, a quant à lui adressé les "sincères condoléances" de l'armée aux familles, proches et frères d'armes des militaires décédés.

Une minute de silence a été respectée mardi après-midi à l'Assemblée nationale. "Le sergent Bin Chen et le caporal-chef Axel Delplanque s'étaient engagés au service de leur patrie. Ils ont consacré leur vie à la France, ils l'ont servie avec courage et dignité et sont morts pour elle", a déclaré la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet.

Le maire d'Angers, Christophe Béchu, a lui annoncé la mise en berne des drapeaux sur le fronton de l'hôtel de ville. Les "cérémonies du 8 mai seront l'occasion de leur rendre hommage", a-t-il dit.

Le stage de plongeur de combat auquel participaient les deux militaires est composé d'un module d'une durée de sept semaines, à Saint-Mandrier (Var), et d'un second, d'une durée de trois semaines, à Angers, a expliqué le ministère des Armées.

Les régiments du génie de l'armée de Terre disposent de plongeurs de combat, chargés de missions de renseignement, de préparation et d'appui aux opérations de franchissement.