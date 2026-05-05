Six personnes interpellées pour avoir cherché à fabriquer des armes avec une imprimante 3D

Interpellés le 27 avril, six hommes ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire à l'issue de leur garde à vue, dans l'attente de leur procès. Trois seront jugés pour association de malfaiteurs et les autres pour détention d'arme.

Six hommes qui tentaient de fabriquer des armes à feu à l'aide d'une imprimante 3D ont été interpellés fin avril et seront jugés le 24 juin, a indiqué mardi le parquet de Grenoble.

Une imprimante 3D, des plans et de premières impressions, "notamment de grosses armes", ont été retrouvés chez l'un d'eux, mais leurs essais n'avaient semble-t-il "pas abouti à la création d'une arme complète et utilisable", le canon de métal ne pouvant être imprimé, a expliqué le magistrat.

Des profils "atypiques"

Agés de 33 à 69 ans et vivant à Grenoble et alentours, ils présentent des profils "atypiques": pour les plus jeunes "de survivalistes, d'individus se préparant à une catastrophe sociétale", tandis que les deux plus âgés ont "un passé pénal ancien de braqueurs" et étaient des gens "manifestement fascinés par les armes", a détaillé le procureur Etienne Manteaux lors d'un point presse.

Les armes, comme les stupéfiants, sont "les deux priorités aujourd'hui centrales" des forces de l'ordre et du parquet, a insisté M. Manteaux.