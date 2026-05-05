Où en est la situation sur le bateau MV Hondius ?

Trois personnes sont décédées des suites d’un foyer d’hantavirus sur ce navire qui reliait Ushuaïa, en Argentine, à l'archipel du Cap-Vert. Ce mardi 5 mai, deux nouveaux cas sont identifiés par l’OMS.

Le navire a été signalé par l’OMS comme foyer d'infection à hantavirus, une maladie qui peut provoquer un syndrome respiratoire aigu. Trois personnes ont déjà succombé , a-t-on appris hier via l’AFP.

"Au 4 mai 2026, sept cas (deux cas confirmés en laboratoire d'hantavirus et cinq cas suspectés) ont été identifiés, dont trois décès, un patient dans un état critique et trois personnes", qui sont à bord, a détaillé l'OMS.

"Le risque pour le grand public est faible. Il ne s'agit pas d'un virus qui se propage comme la grippe ou le Covid-19. C'est très différent", a-t-elle ajouté.

A ce stade, l'OMS suppose qu'un ou des premiers cas "ont été infectés en dehors du navire" par le virus et qu'il y a eu ensuite "une transmission interhumaine" dans ce navire qui compte actuellement quelque 150 passagers.

“Le ministère de la Santé (espagnol) n'adoptera aucune décision”

À l’heure où sont écrites ces lignes, il a été signalé à l’AFP par le ministère de la Santé espagnol qu’”aucune décision" n'a été prise sur l'accostage du bateau.

"En fonction des données épidémiologiques qui seront recueillies sur le navire lors de son passage par le Cap-Vert, il sera décidé quelle escale est la plus pertinente”, a écrit le ministère sur X.

Plus tôt dans la matinée, l’OMS déclarait pourtant que l'Espagne aurait accepté que le bateau de croisière accoste aux Îles Canaries, alors que le navire demeure bloqué au large du Cap-Vert.

"Le plan actuel est que le navire poursuive sa route vers les Îles Canaries". Les autorités espagnoles "ont indiqué qu'elles l'accueilleraient afin de mener une enquête complète (...) et, bien sûr, d'évaluer les risques pour les passagers présents à bord", a annoncé à la presse à Genève Maria Van Kerkhove, directrice par intérim du département de prévention et préparation aux épidémies et pandémies de l'OMS.

Brut. a partagé ce jour le témoignage d'une des personnes présentes sur le bateau. La vidéo, a été partagée par ce même passager sur son compte Instagram.

Trois personnes évacuées dans les prochaines heures

Début de soirée, ce mardi 5 mai, l'AFP apprend via l'OMS que deux membres d'équipage malades et une personne cas contact vont être évacués dans les prochaines heures via le Cap-Vert. Le bateau MV Hondius pourra ensuite quitter l'archipel du Cap-Vert après l'évacuation médicale de ces trois personnes.

L'avenir du tracé du navire reste incertaint. "Le bateau va peut-être se rendre directement jusqu'aux Pays-Bas" a déclaré Ann Lindstrand, représentante de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au Cap-Vert.