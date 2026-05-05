Les fouilles dans le "cimetière" d'Emile Louis vont reprendre dans l'Yonne

Les recherches sur la commune de Rouvray (Yonne) sont prévues pour durer deux semaines, a précisé la procureure d'Auxerre, Marie-Denise Pichonnier, confirmant une information de France 3 Bourgogne Franche-Comté.

Ces nouvelles fouilles résultent d'une "demande très forte des familles des victimes", a déclaré à l'AFP Me Didier Seban, avocat de l'Association de défense des handicapées de l'Yonne.

Le bois de Rouvray, près d'Auxerre, est le secteur où Émile Louis a affirmé avoir enterré ses victimes, toutes des jeunes femmes handicapées, pupilles de l'assistance publique.

Dernières fouilles interrompues en 2025

À ce jour, seules deux des sept victimes identifiées ont été retrouvées dans ce "cimetière", ainsi qu'un crâne d'une huitième victime potentielle, découvert fin 2018.

En mai 2025, de nouvelles fouilles avaient débuté sur le site. Mais elles avaient rapidement été suspendues après la mort accidentelle d'un gendarme, heurté par un engin de chantier.

Deux chaussures et un vélo, "probablement de femme et d'ancienne facture", avaient été retrouvés lors de cette opération, selon le parquet, qui se disait alors "très prudent" quant à l'intérêt de ces objets pour l'enquête

Surnommé le "boucher de l'Yonne", Émile Louis a été condamné en 2004 à la réclusion criminelle à perpétuité pour les viols et assassinats de sept jeunes femmes disparues dans l'Yonne entre 1975 et 1979.

Cet ancien chauffeur de car, qui transportait ses victimes de leur famille d'accueil à leur institut médico-pédagogique, est décédé en 2013 à 79 ans.