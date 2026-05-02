BRUT. FOOD — La recette du sandwich brésilien bauru

"Au Brésil, on mange des sandwichs au petit-déjeuner ou au goûter, jamais au déjeuner." BRUT. FOOD — Du fromage, des tomates et du rosbif : depuis les années 1930, la recette de ce sandwich n'a quasiment pas changée. Installée à Paris depuis 8 ans, Ághata nous a fait découvrir le Bauru, un sandwich brésilien imaginé à 3h de São Paulo, dans la ville qui lui a donné son nom.