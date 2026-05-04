Economie
Emploi & formation

Bouygues va recruter 8.500 personnes en 2026 en France

Reuters
Bouygues va recruter 8.500 personnes en 2026 en France dans des métiers liés à la transition énergétique, le numérique et les médias, a annoncé lundi le groupe présent dans la construction, les travaux publics, les télécommunications et les médias, a-t-il annoncé lundi.
Brut.avec AFP
Publié le
04
/
05
/
2026
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Outre ces postes, dont 6.700 seront en CDI, le groupe accueillera 7.000 stagiaires et alternants en France en 2026, dont plus de 50% seront ensuite recrutés en CDI, assure-t-il.

Les postes couvrent l'ensemble des activités du groupe, du CAP à la formation d'ingénieur et concernent toutes ses filiales et divisions, d'Equans à Colas en passant par Bouygues Construction, Bouygues Telecom et TF1.

A l'international, Bouygues va ouvrir 2.700 postes au Royaume-Uni et recrutera des milliers de personnes principalement au Canada, aux Pays-Bas, en Belgique, aux États-Unis, en Suisse, en Australie et au Maroc.

Pour accompagner ses besoins, Bouygues indique qu'il développe une nouvelle plateforme de recrutement soutenue par l'intelligence artificielle, accessible aux candidats externes comme aux 200.000 collaborateurs du groupe, "pour faciliter mobilité interne et nouvelles opportunités de carrière".

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