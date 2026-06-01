Septuagénaire retrouvé coupé en deux en novembre dernier : le crime a été commis en Suisse selon le parquet de de Vesoul

L'assassinat d'un septuagénaire dont le corps avait été retrouvé sectionné en deux en Haute-Saône a été commis en Suisse voisine, a annoncé lundi le parquet de Vesoul, qui s'est dessaisi de l'enquête au profit des autorités helvétiques.

Le corps du ressortissant suisse a été retrouvé le 1er novembre dernier sur les berges de la Saône dans la petite commune de Fédry, en Haute-Saône.

Les investigations ont démontré que "le crime a selon toute vraisemblance été commis sur le territoire suisse", a précisé dans un communiqué le procureur de Vesoul, Arnaud Grécourt.

Une suspecte française de 39 ans avait été interpellée en Suisse quelques jours après la découverte macabre, et incarcérée dans ce pays dans le cadre de cette procédure. La victime était le propriétaire d'un logement qu'elle occupait à Sainte-Croix, dans le canton de Vaud (ouest de la Suisse). La Française est suspectée d'avoir incendié son logement et assassiné son logeur, selon le ministère public vaudois.

Le corps de l'homme de 75 ans avait été découvert "sectionné en deux parties au niveau de la taille et recouvert d'une substance blanche", selon le magistrat.

Le corps découpé après le décès d'après l'autopsie

La dépouille portait "une brûlure au niveau du dos, plusieurs plaies sur le crâne, sur une main, au niveau des cervicales et au niveau du tronc", ainsi que "de nombreuses lésions traumatiques sur le corps et au niveau du crâne", a-t-il précisé.

D'après les premiers résultats de l'autopsie, la victime aurait succombé à une hémorragie due à une blessure par arme blanche à la poitrine. Son corps aurait été découpé après le décès.

Les investigations se poursuivaient dans le cadre de deux enquêtes concomitantes ouvertes en France et en Suisse, mais le procureur de Vesoul s'est dessaisi de l'enquête le 27 mai au profit des autorités judiciaires suisses, désormais seules compétentes.