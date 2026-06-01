Les 10 infos à ne pas louper ce lundi 1er juin

Voici l’essentiel de l’actualité à retenir ce matin.

1.Les champions d’Europe du PSG célébrés sous haute surveillance à Paris

Sacrés champions d’Europe pour la deuxième année consécutive après leur victoire contre Arsenal à Budapest, les joueurs du PSG ont été accueillis en héros dimanche à leur retour à Paris. Les célébrations, organisées sous un important dispositif de sécurité après une nuit marquée par plusieurs incidents et la mort d’un jeune homme, se sont déroulées dans une ambiance festive et maîtrisée. La journée s’est achevée au Parc des Princes, où plus de 40.000 supporters ont assisté à la présentation des joueurs, accompagnée de prestations musicales et de l’apparition d’anciennes gloires du club.

2.Céline Dion ajoute dix concerts à Paris face à une demande record

Céline Dion a annoncé lundi dix nouveaux concerts à Paris La Défense Arena en mai 2027 afin de répondre à l’engouement exceptionnel suscité par son retour sur scène. Ces dates s’ajoutent aux 16 spectacles déjà prévus à partir de septembre 2026, marquant son grand retour après six ans d’absence en raison de problèmes de santé liés au syndrome de la personne raide. Face à une demande mondiale très forte, les organisateurs ont mis en place un système de préventes limitées pour tenter de satisfaire un maximum de fans.

3.Violences à l'école et dans le périscolaire: les députés se penchent sur la proposition de loi post-Bétharram

Les députés se penchent lundi sur une proposition de loi destinée à renforcer la lutte contre les violences exercées sur les enfants dans les établissements scolaires et périscolaires. Élaboré dans le sillage du scandale de Bétharram et de l’enquête parlementaire qui a suivi, le texte vise à mieux protéger les élèves et à prévenir les abus commis par des adultes chargés de leur éducation. Ses auteurs dénoncent des décennies de silence et de défaillances institutionnelles ayant permis à de nombreuses violences de perdurer

4.De nouveaux investissements "historiques" attendus pour le sommet Choose France

La neuvième édition du sommet Choose France, organisée lundi au château de Versailles en présence d’Emmanuel Macron, devrait être marquée par des annonces d’investissements étrangères d’une ampleur inédite. L’intelligence artificielle et les centres de données figurent parmi les secteurs phares de cette édition. Parmi les premiers projets dévoilés, le groupe japonais SoftBank prévoit d’investir jusqu’à 75 milliards d’euros dans des data centers dans les Hauts-de-France, un montant présenté par l’Élysée comme sans précédent pour une entreprise étrangère en France.

5.Liban : Netanyahu veut intensifier l’offensive, l’ONU convoquée en urgence

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé vouloir renforcer l’offensive contre le Hezbollah au Liban, qualifiant la prise de la forteresse de Beaufort de "tournant décisif". Face à l’intensification des frappes israéliennes dans le sud du Liban, la France a dénoncé une escalade majeure et demandé une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU. Celle-ci doit se tenir lundi afin d’examiner la situation et ses conséquences sur la stabilité régionale.

6.Disparition de Lyhanna : le Gers mobilisé pour retrouver la collégienne de 11 ans

L’inquiétude reste vive dans le Gers après la disparition de Lyhanna, une collégienne de 11 ans vue pour la dernière fois vendredi devant son établissement à Fleurance. Un homme, aperçu avec l’enfant dans son véhicule au moment de sa disparition, a été placé en garde à vue. Face à l’émotion suscitée par cette affaire, des centaines d’habitants se sont mobilisés lors d’une battue pour tenter de retrouver la jeune fille, tandis que les recherches se poursuivent activement.

7.Sacre du PSG : plus de 890 interpellations recensées en France

Laurent Nuñez a annoncé lundi qu'il y avait eu samedi et dimanche en France à l'occasion du sacre du PSG en Ligue des champions "plus de 890 interpellations, en hausse de plus de 45%" par rapport à 2025.

8.Le Smic augmente de 2,41 % face au retour de l’inflation

Environ 35 euros net de plus par mois pour un salarié payé au Smic: le salaire minimum augmente lundi de 2,41%, pour suivre l'inflation repartie à la hausse en raison de la guerre au Moyen-Orient, une augmentation qui n'est pas assortie d'un coup de pouce du gouvernement.

9.Un ostéopathe jugé à Strasbourg pour des viols et agressions sexuelles présumés

Accusé de viols et agressions sexuelles sur 29 de ses patientes, un ostéopathe est jugé à partir de lundi à Strasbourg pour deux semaines de procès.

10.L’Australie dévoile sa liste pour le Mondial 2026 avec Ryan et Volpato

L'expérimenté gardien Mathew Ryan et le jeune Cristian Volpato, qui vient de renier l'Italie, mèneront l'Australie au Mondial nord-américian de football, selon la liste dévoilée lundi par le sélectionneur Tony Popovic.