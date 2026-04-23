Tir à la carabine à proximité d'enfants : nouvelle enquête pour "injures racistes"

Une enquête a été ouverte pour "injure publique en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion" après qu'un homme a tiré à proximité d'enfants à Espaly-Saint-Marcel en Haute-Loire, a indiqué jeudi le parquet du Puy-en-Velay.

Un homme âgé de 65 ans avait tiré un coup de carabine près d'un groupe d'enfants dimanche à Espaly-Saint-Marcel, en Haute-Loire et des témoignages cités par le quotidien Le Progrès faisaient état de propos racistes tenus alors par cet homme.

Le parquet avait indiqué pour sa part dans un communiqué qu'au cours de l'enquête, ni l'enfant de 10 ans qui disait avoir été visé par l'homme, ni ses représentants légaux qui avaient porté plainte, ni les témoins auditionnés "n’avaient fait état de propos à caractère raciste".

A l'issue de sa garde à vue lundi, l'homme avait fait l'objet d'une convocation devant le tribunal correctionnel prévue début juillet pour "violences avec arme".

Une plainte "sur des faits d’injures à caractère raciste"

Le père de l'enfant s’est présenté mercredi au commissariat pour déposer une nouvelle plainte "sur des faits d’injures à caractère raciste", précise jeudi le parquet.

Il a également produit un certificat d’un médecin généraliste établi lundi, faisant état de trois jours d’ITT (incapacité totale de travail) "à raison du choc émotif", qui n’avait pas été communiqué aux policiers, selon la même source.

"Le tribunal étant déjà saisi des faits de violences, une nouvelle enquête a été ouverte (mercredi) du chef d’injure publique en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion", souligne le parquet.

Cette procédure porte également sur les propos à caractère raciste tenus par l'homme dans une vidéo citée par Le Progrès et pour laquelle le parquet a reçu un signalement de SOS racisme et du Mrap.

Des faits dénoncés en ligne

"Plusieurs personnes indiquent avoir fait état, lors de leur audition au commissariat, des propos injurieux à caractère raciste qui ne figurent pas dans la plainte transmise au procureur", souligne de son côté SOS Racisme dans une publication sur son site.

Un rassemblement est prévu samedi à Espaly-Saint-Marcel à 14H30 "en soutien aux victimes et pour dénoncer le racisme de cet acte".

Plusieurs élus de gauche avaient réagi mardi sur X, dénonçant "une véritable chasse à l'enfant de couleur".

Sidérée en apprenant la "chasse à l'enfant de couleur" qui a eu lieu à Espaly-Saint-Marcel, en Haute-Loire.



Un homme qui poursuit des enfants avec une carabine, au cri de "Dehors les Noirs et les Arabes", c'est impensable. Alors qu'il était déjà connu pour ses propos racistes à… — Clémentine Autain (@Clem_Autain) April 21, 2026

« C’était une véritable chasse à l’enfant de couleur. »



Des enfants de 6 à 11 ans ont été visés par des tirs de carabine, aux cris de « Dehors les Noirs et les Arabes ! » à Espaly-Saint-Marcel.



Et pourtant, quelques jours auparavant, une plainte pour insultes racistes visant le… pic.twitter.com/KVcOOxoQFV — Manon Aubry (@ManonAubryFr) April 21, 2026

"Si le motif raciste devait être confirmé, il serait d'une gravité inouïe. Et il appellerait à un sursaut collectif", avait pour sa part écrit la ministre de l'Egalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations Aurore Bergé.