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Santé & Médecine

Ebola : le risque d'épidémie reconnu "faible" au niveau mondial par l'OMS

REUTERS
Le risque épidémique de la flambée d'Ebola en République démocratique du Congo a été jugé comme étant "élevé" aux niveaux national et régional, et "faible" au niveau mondial, a annoncé mercredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
Brut. avec AFP
Publié le
20
/
05
/
2026
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"L'OMS a évalué le risque épidémique comme étant élevé aux niveaux national et régional et faible au niveau mondial", a déclaré devant la presse à Genève le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, au lendemain de la tenue d'un comité d'urgence sur cette épidémie d'Ebola dans l'est de la RDC.

Une épidémie d'Ebola est actuellement en cours en République démocratique du Congo (RDC) d’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Dimanche 17 mai 2026, l’OMS a décrété que cette épidémie constitue “une urgence de santé publique de portée internationale”, deuxième niveau d'alerte le plus élevé de l'OMS, derrière celui “d'urgence due à une pandémie”.

Plus de 130 morts suspectés à ce jour

Il s'agit de la propagation d'un variant du virus Ebola, appelé Bundibugyo, particulièrement létal et pour lequel il n'existe ni vaccin ni traitement d’après l’AFP.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a alerté mardi 19 mai sur "l'ampleur et la rapidité" de l'épidémie, déjà suspectée d'avoir fait plus de 130 morts, qui se propage dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) et pourrait durer. 

Les autorités congolaises ont déclaré avoir mis en place un contrôle renforcé aux points d'entrée dans le pays, le virus ayant déjà dépassé les frontières de la RDC. 

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