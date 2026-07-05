Environnement
Changement climatique

16 départements en vigilance orange canicule lundi

REUTERS
Seize départements du sud et de l'ouest de la France passeront en vigilance orange canicule lundi, contre sept dimanche uniquement dans le Sud, a annoncé Météo-France.
Brut. avec AFP
Publié le
05
/
07
/
2026
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L'Ardèche, l'Aude, la Drôme, le Gard, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales et le Vaucluse sont déjà en vigilance orange canicule dimanche, avec des températures allant jusqu'à 40).

Lundi, les nouveaux départements concernés seront la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, la Gironde, les Landes, le Lot, le Lot-et-Garonne, les Deux-Sèvres, la Vendée.

Les maximales atteindront  lundi "36°C à 39°C sur un grand quart sud-ouest du pays (jusqu'à 40°C dans l'intérieur du Languedoc-Roussillon), et 33°C à 36°C sur le reste de la moitié sud, jusqu'au Val-de-Loire, au sud de la Bretagne, et à l'Île-de-France", a détaillé Météo-France dans son bulletin.

Les températures devraient grimper mardi également dans le Nord, prévient Météo-France, quelques jours après une canicule historique qui s'est abattue sur le pays et en Europe.

En juin, les températures moyennes en France ont atteint des records, avec notamment les nuits les plus chaudes jamais mesurées sur le territoire.

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