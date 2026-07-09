Les 10 infos à ne pas louper ce jeudi 9 juillet

Voici l’essentiel de l’actualité à retenir ce matin.

1. La canicule s'étend, 7.800 hectares déjà brûlés en huit jours

La canicule continue de s'intensifier en France, où 67 départements sont en vigilance orange, bientôt 72 dès jeudi. En seulement huit jours, près de 7.800 hectares sont partis en fumée, soit bien plus que sur l'ensemble du mois de juillet 2025. Les fortes chaleurs, appelées à durer au moins jusqu'au week-end, mettent à rude épreuve la population et les pompiers, confrontés à des incendies plus précoces et plus destructeurs.

2. Nouvelles frappes américaines contre l'Iran, Trump menace d'en mener de "pires"

Les États-Unis ont mené de nouvelles frappes contre l'Iran en représailles à des attaques attribuées à Téhéran contre des navires dans le détroit d'Ormuz. Donald Trump a averti que toute nouvelle offensive iranienne entraînerait une riposte "bien pire", tout en affirmant que les récents affrontements pourraient cesser rapidement et en laissant la porte ouverte à une reprise des discussions diplomatiques.

3. "Free parties": les députés favorables à des peines de prison pour organisateurs et participants

Les députés ont approuvé la création de délits pour sanctionner l'organisation et la participation aux free parties, avec des peines pouvant aller jusqu'à deux ans de prison pour les organisateurs et six mois pour les participants. Ils ont aussi adopté de nouvelles mesures imposant aux organisateurs de rembourser les frais engagés par les forces de l'ordre et les collectivités pour sécuriser ces rassemblements.

4. Mondial 2026: la France s'attaque au Maroc, un quart de tous les dangers

Qualifiée dans la douleur face au Paraguay, l'équipe de France affronte jeudi le Maroc en quarts de finale du Mondial 2026. Face à une sélection en pleine ascension sur la scène internationale, les Bleus devront élever leur niveau de jeu pour décrocher une place en demi-finale et poursuivre leur quête d'un troisième titre mondial.

5. Inceste: un rapport dénonce les "défaillances" de la justice

Une commission d'enquête de l'Assemblée nationale pointe de graves défaillances dans la prise en charge des victimes d'inceste et des parents qui tentent de les protéger. Qualifiant l'inceste de "crime de masse", elle rappelle que 160.000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles, le plus souvent au sein de leur famille, et appelle à une réponse publique d'ampleur.

6. Présidentielle : Marine Le Pen lance une campagne sous tension

Marine Le Pen, qui a joué son va-tout en décidant d'être candidate malgré sa condamnation en appel, a lancé sa campagne avec un premier déplacement houleux dans la Sarthe, clamant son "innocence" face aux critiques de ses adversaires.

7. Climat: la France "n'est pas prête", il faut "changer d'échelle", juge le Haut Conseil pour le climat

La France n'est pas suffisamment préparée aux effets du réchauffement climatique, alerte le Haut Conseil pour le climat, qui juge les politiques actuelles insuffisantes en matière de décarbonation et d'adaptation. Face à des impacts jugés de plus en plus dangereux, l'organisme appelle à un changement d'échelle "urgent" dans la mise en œuvre des actions climatiques.

8. Présidentielle : le PS vote pour trancher la question de la primaire

Les militants socialistes votent jeudi sur les modalités de la primaire de l'espace social-démocrate, un scrutin crucial qui oppose Olivier Faure à ses adversaires internes. Le premier secrétaire défend une primaire ouverte aux sympathisants et estime qu'" il ne serait pas illégitime" d'être candidat, tandis que ses opposants plaident pour un vote réservé aux militants et alliés du PS.

9. Iran : les funérailles de l'ayatollah Khamenei se tiennent jeudi

L'Iran va inhumer jeudi l'ayatollah Ali Khamenei, à l'issue de six jours qui auront vu la dépouille du guide suprême traverser de hauts lieux du chiisme dans le pays et l'Irak voisin, des cérémonies dont son fils et successeur a jusqu'ici été absent.

10. Tour de France : premier grand rendez-vous en montagne

Changement de braquet pour le Tour de France: après avoir longé les Pyrénées et laissé les sprinteurs s'expliquer mercredi à Pau, le peloton s'attaque jeudi à son premier test en montagne avec l'enchaînement mythique des cols d'Aspin et du Tourmalet.