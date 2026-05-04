Un homme jugé pour des coups mortels aux Fêtes de Bayonne

Le procès d'un homme de 41 ans accusé d'en avoir mortellement frappé un autre, après une altercation dans un bus lors des Fêtes de Bayonne en 2024, s'est ouvert ce lundi 4 mai devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques.

L'accusé est jugé pour des "violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner" commises sur un homme de 58 ans. Les faits sont survenus à la gare routière mise en place pour les festivités, qui accueillent plus d'un million de visiteurs chaque année.

Elles avaient déjà été endeuillées un an plus tôt par l'agression mortelle d'un habitant du centre-ville, roué de coups après avoir fait une remarque à un groupe de fêtards, surpris en train d'uriner devant sa porte.

Altercation aux origines divergentes

Le 11 juillet 2024, vers 21h00, le quinquagénaire se trouve à l'arrière d'un bus censé le ramener chez lui, avec sa compagne, lorsqu'un homme de 39 ans monte dans le véhicule par la porte de devant.

Le premier, en état d'ébriété, alpague le second pour un motif qui n'a pas été établi au terme de l'instruction, et le ton monte rapidement entre les deux protagonistes qui semblent vouloir régler leurs comptes hors du bus.

Les versions sur l'origine de l'altercation diffèrent. L'accusé, un Français guadeloupéen, évoque des propos à caractère raciste tenus par la victime, qu'aucun témoin n'a attestés.

Le quinquagénaire descend du bus le premier, suivi par le mis en cause, un ancien boxeur professionnel qui se précipite sur lui, poussant le chauffeur de bus qui tente de l'en empêcher, et lui assène deux coups de poing au visage.

Nombreux antécédents judiciaires

La victime chute, KO. Consciente quand les secours la prennent en charge, son état se dégrade dans la nuit à l'hôpital, où elle décède le 16 juillet des suites d'un grave traumatisme crânien et d'un œdème encéphalique majeur selon l'autopsie.

L'homme jugé pendant deux jours à Pau a de nombreux antécédents judiciaires : entre 2005 et 2024, il a été condamné à 17 reprises, dont 14 pour des faits de violences, conjugales ou avec arme, ou des menaces de mort. En état de récidive, il encourt trente ans de réclusion criminelle.

Pour les avocats des parties civiles, Mes Marion Duhalde et Alain Astabie, "il n'y a rien à comprendre dans ce dossier", la victime "est tombée sur la mauvaise personne au mauvais moment".