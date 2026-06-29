France
Justice & Faits divers

Un nouveau-né retrouvé mort dans un sac plastique à Bobigny

Adobe Stock
Un nouveau-né a été retrouvé mort dans un sac plastique lundi à la mi-journée le long d'un chemin à Bobigny, a indiqué le parquet de la ville-préfecture à l'AFP.
Brut.avec AFP
Publié le
29
/
06
/
2026
À voir également sur Brut

Le ministère public a annoncé "l'ouverture d'une enquête pour meurtre sur mineur de 15 ans et recel de cadavre à la suite de la découverte, ce jour, à 12h30, du corps d'un enfant venant de naître."

La victime a été retrouvée "dans un sac plastique" sur un chemin "menant au parc de la Bergère", selon les précisions apportées par le parquet de Bobigny.

Des passants auraient vu une personne déposer un sac avec plein de sang, selon le quotidien Le Parisien. 

La sûreté territoriale de Seine-Saint-Denis est chargée des investigations.

Plus d'informations à venir sur Brut.

A voir aussi

À cause de la canicule, environ 1000 décès de plus que d’habitude ont été enregistrés en France.
À cause de la canicule, environ 1000 décès de plus que d’habitude ont été enregistrés en France.
Ce que l'on sait du crash de l'avion de parachutisme qui a fait 11 morts près de Nancy.
Ce que l'on sait du crash de l'avion de parachutisme qui a fait 11 morts près de Nancy.
Avec l'association Regar2moi pour les enfants handicapés
Avec l'association Regar2moi pour les enfants handicapés
L'INTERVIEW D'AYMERIC : Pierre-Antoine Capton
L'INTERVIEW D'AYMERIC : Pierre-Antoine Capton
Que cache ce club ultra-sélect dirigé par le milliardaire américain Peter Thiel ?
Que cache ce club ultra-sélect dirigé par le milliardaire américain Peter Thiel ?
Dans la tête de Marcel Desailly
Dans la tête de Marcel Desailly