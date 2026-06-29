Un nouveau-né retrouvé mort dans un sac plastique à Bobigny

Un nouveau-né a été retrouvé mort dans un sac plastique lundi à la mi-journée le long d'un chemin à Bobigny, a indiqué le parquet de la ville-préfecture à l'AFP.

Le ministère public a annoncé "l'ouverture d'une enquête pour meurtre sur mineur de 15 ans et recel de cadavre à la suite de la découverte, ce jour, à 12h30, du corps d'un enfant venant de naître."

La victime a été retrouvée "dans un sac plastique" sur un chemin "menant au parc de la Bergère", selon les précisions apportées par le parquet de Bobigny.

Des passants auraient vu une personne déposer un sac avec plein de sang, selon le quotidien Le Parisien.

La sûreté territoriale de Seine-Saint-Denis est chargée des investigations.

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