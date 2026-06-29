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Antoine Dupont forfait pour le Championnat des nations, Paul Graou le remplace

Reuters/Paul Childs
Touché à un mollet, le demi de mêlée Antoine Dupont a déclaré forfait pour le Championnat des nations, la nouvelle compétition entre hémisphères nord et sud qui se déroule en juillet, a annoncé lundi la Fédération française de rugby.
Brut.avec AFP
Publié le
29
/
06
/
2026
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Remplacé par Paul Graou

Dupont, qui a remporté avec le Stade toulousain un quatrième titre de champion de France consécutif samedi contre Montpellier, est remplacé par son coéquipier en club Paul Graou (28 ans, 0 sélection).

"Une IRM réalisée ce matin, à la suite de douleurs ressenties depuis la demi-finale, a révélé une lésion au mollet", a indiqué le joueur de 29 ans sur son compte Instagram. "C'est donc avec le coeur lourd que je dois renoncer à ma sélection".

Si Dupont n'était de toute manière pas disponible pour le premier match du XV de France contre les All Blacks le 4 juillet, il aurait pu postuler contre l'Australie le 11 juillet et le Japon le 18 juillet.

C'est un coup dur pour la superstar toulousaine, qui espérait à un an de la Coupe du monde en Australie participer à une tournée estivale des Bleus pour la première fois depuis 2017, les cadres du XV de France étant régulièrement préservés.

La saison d'Antoine Dupont n'a démarré que tardivement, fin novembre, après une rupture des ligaments croisés du genou droit subie en Irlande lors du Tournoi des Six nations en mars 2025.

Après un Tournoi 2026 entre deux eaux, où il a parfois brillé avant de subir comme toute l'équipe la foudre écossaise à Murrayfield (défaite 50-40), Dupont avait peu joué au printemps, gêné par une blessures aux adducteurs.

Etincelant en demi-finale contre le Racing 92 (71-17), il a été remplacé à la 64e minute de la finale remportée par Toulouse contre Montpellier (28-20). Le N.9 toulousain, auteur d'un essai en fin de première période, était même revenu sur la pelouse quelques minutes en fin de rencontre, jouant à l'ouverture en remplacement de Romain Ntamack.

Dupont faisait partie des neuf finalistes convoqués en renfort du XV de France dont six Toulousains: Ntamack, le talonneur Peato Mauvaka, le deuxième ligne Manny Meafou, le troisième ligne Alexandre Roumat, et le centre Kalvin Gourgues. 

Trois Montpelliérains ont également été sélectionnés: le troisième ligne Lenni Nouchi, le deuxième ligne Florian Verhaegue et le centre Auguste Cadot.

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