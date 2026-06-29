Les 10 infos à ne pas louper ce lundi 29 juin

Voici l’essentiel de l’actualité à retenir ce matin.

1. Canicule : la chaleur recule, le lourd bilan humain inquiète

Après 11 jours de canicule historique, les températures commencent à baisser sur une grande partie de la France, même si trois départements du Sud-Est et la Corse restent en vigilance orange. Si le pic de chaleur s'achève, les autorités sanitaires restent mobilisées face à un bilan humain préoccupant : plus de 1.300 décès ont été recensés en Europe selon l'Organisation mondiale de la santé, tandis que Santé publique France estime à environ 1.000 le nombre de décès supplémentaires enregistrés dans le pays depuis le début de l'épisode caniculaire.

2. Près de Nancy, 11 morts dans le plus grave crash d’aviation légère en France

Un avion de parachutisme s’est écrasé peu après son décollage de l’aérodrome de Nancy-Essey, faisant 11 morts, dont cinq moniteurs, cinq élèves venus effectuer un baptême de parachutisme et le pilote. L’appareil, un Pilatus immatriculé en Allemagne, est tombé brutalement pour une raison encore inconnue, sous les yeux des proches des victimes. Aucun blessé n’est à déplorer au sol. Il s’agit de l’accident d’aviation légère le plus meurtrier survenu en France.

3. Loi contre l'ultra fast fashion: adoption définitive en vue au Parlement

Le Parlement doit adopter définitivement une proposition de loi visant à lutter contre l’essor de l’ultra fast fashion, incarnée notamment par Shein. Le texte prévoit des pénalités financières et l’interdiction de la publicité pour limiter l’impact environnemental de ces plateformes, accusées de produire massivement des vêtements à bas prix, générant une forte pollution et d’importants déchets. Cette loi marque une nouvelle étape dans la régulation de l’industrie textile, responsable d’environ 10 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

4. Le Canada premier qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde

Le Canada est devenu la première équipe qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 en éliminant l’Afrique du Sud grâce à un but de Stephen Eustaquio dans le temps additionnel. Cette qualification lance une phase à élimination directe prometteuse, avec plusieurs affiches de prestige comme Brésil-Japon ou Pays-Bas-Maroc. Après une phase de groupes prolifique (215 buts en 72 matchs, soit près de 3 buts par rencontre), l’Afrique confirme sa progression avec neuf équipes qualifiées sur dix, tandis que l’Asie déçoit.

5. Séismes au Venezuela : le bilan grimpe à 1.450 morts

Le bilan des deux puissants séismes qui ont frappé le Venezuela s’est alourdi à 1.450 morts, tandis que les secours poursuivent les recherches de survivants parmi les décombres. Au total, 189 immeubles se sont entièrement effondrés et 774 bâtiments ont été endommagés, alors que des dizaines de milliers de personnes sont toujours portées disparues. Face à l’ampleur de la catastrophe, les États-Unis ont déployé des renforts militaires afin de faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire et la réouverture d’un port stratégique.

6. Ormuz: l'Iran met en garde les navires contre tout contournement de son itinéraire

L’Iran a averti que toute tentative de contourner l’itinéraire maritime longeant ses côtes dans le détroit d’Ormuz pourrait raviver les tensions avec les États-Unis. Malgré la signature récente d’un protocole d’accord entre Téhéran et Washington et la reprise des discussions diplomatiques, le contrôle de cette voie stratégique reste un point de friction majeur. Après avoir été fermé durant le conflit opposant l’Iran, Israël et les États-Unis, le détroit d’Ormuz, essentiel au commerce mondial du pétrole, a rouvert la semaine dernière.

7. Christophe Gleizes détenu depuis un an en Algérie : RSF réitère son appel à sa "libération immédiate"

Le journaliste français Christophe Gleizes est désormais détenu en Algérie depuis un an, ont déclaré lundi l'organisation Reporters sans Frontière (RSF) et ses proches, réitérant leur appel à sa "libération immédiate" et à une grâce du président algérien Abdelmadjid Tebboune.

8. Loi d'urgence agricole : un examen sous haute tension au Sénat

Gestion de l'eau, défense contre le loup, réintroduction de pesticides interdits... Avec de nombreuses mesures qui irritent jusqu'au gouvernement, l'examen du projet de loi d'urgence agricole au Sénat promet de raviver les clivages dès lundi, un an après la fronde contre la loi Duplomb.

9. Malgré un accord de paix, Israël poursuit ses frappes au Liban

Israël a mené dimanche de nouvelles frappes dans le sud du Liban, au surlendemain de la signature par les deux pays d'un accord-cadre visant une "paix durable", dont le chef du Parlement libanais affirme qu'il ne sera pas adopté.

10. Le PSG en négociations pour recruter Yan Diomande

Le PSG négocie avec le RB Leipzig pour un transfert de l'attaquant ivoirien Yan Diomande, qui a fait savoir au club qu'il souhaitait rejoindre Paris la saison prochaine, a appris dimanche l'AFP d'une source proche du dossier.