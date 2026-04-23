Un piéton mortellement percuté par une voiture de police

Une voiture d'une brigade anticriminalité (BAC) qui tentait d'intercepter un conducteur en fuite a mortellement percuté un piéton octogénaire mercredi soir à Sartrouville (Yvelines), au nord-ouest de Paris, a-t-on appris jeudi de sources policières.

Un équipage de la BAC d'Argenteuil cherchait à stopper un automobiliste refusant d'obtempérer, signalé peu avant par la police municipale de Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise), quand l'accident est survenu, selon les premiers éléments de l'enquête communiqués de source policière.

Selon une autre source policière, le choc, qui s'est produit vers 22h50 avenue Robert-Schuman, a été à "forte cinétique".

Le véhicule des forces de l'ordre a percuté l'homme de 81 ans en se dirigeant vers la cité des Indes pour intercepter la voiture prenant cette direction.

Le conducteur en état de choc

Les policiers lui ont "immédiatement" porté assistance. La victime est restée en arrêt cardio-respiratoire jusqu'à l'arrivée du Samu et un médecin urgentiste a déclaré son décès sur place, selon cette source.

Le dépistage d'alcoolémie réalisé sur le policier au volant s'est révélé négatif.

Le conducteur du véhicule de police, un homme de 32 ans en état de choc, a été transporté en urgence relative au centre hospitalier d'Argenteuil.

"Un important dispositif de police nationale et municipale" a été déployé sur place, selon une source policière. Les deux voies de circulation dans le sens Argenteuil-Sartrouville sont restées fermées à la circulation le temps de l'extraction du corps.

Le parquet de Versailles a confié la procédure aux officiers de police judiciaire de permanence de Sartrouville, chargés de mener les premières constatations.