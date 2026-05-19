Les 10 infos à ne pas louper ce mardi 19 mai

Voici l’essentiel de l’actualité à retenir ce matin.

1.Trump renonce à son "attaque massive" contre l'Iran

Donald Trump a affirmé lundi avoir annulé au dernier moment une nouvelle attaque américaine prévue mardi contre l’Iran, estimant qu’il existe désormais de « très bonnes chances » de parvenir à un accord avec Téhéran. Dans un message publié sur Truth Social, le président américain a expliqué avoir pris cette décision à la demande des dirigeants du Qatar, de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, qui considèrent qu’une issue diplomatique reste possible. Trump a toutefois averti que les États-Unis étaient prêts à lancer « à tout moment » une offensive « totale et à grande échelle » si aucun accord jugé acceptable n’était conclu avec l’Iran.

2.Urgence agricole : eau, pesticides et élevage au cœur d’un débat explosif à l’Assemblée

Le projet de loi d'urgence agricole, réponse du gouvernement à la colère du secteur l'hiver dernier, est examiné à partir de mardi à l'Assemblée nationale, promettant de longs débats tendus autour des questions du stockage d'eau, des pesticides ou encore de l'élevage.Alors que les décrets de la loi d'orientation agricole et de la loi dite Duplomb n'ont pas encore tous été publiés, les députés planchent à nouveau sur les moyens de soutenir le secteur, possiblement pour la dernière fois avant la présidentielle.Le texte aborde de nombreux sujets, de la souveraineté alimentaire à la question du loup, en passant par celle du revenu des agriculteurs, avec pour ambition d'apporter des "solutions concrètes" à leurs difficultés.

3.Trois morts dans une attaque contre une mosquée de Californie, les deux tireurs se suicident

Trois personnes ont été tuées lundi dans une attaque contre une mosquée de San Diego, en Californie, menée par deux adolescents qui se sont suicidés avant l'arrivée de la police, selon les autorités américaines.Les deux tireurs ont fait irruption en fin de matinée dans le Centre islamique de San Diego, qui abrite la plus grande mosquée de cette métropole de 1,4 million d'habitants, ainsi qu'une école pour enfants. Ils ont tué trois personnes, dont un agent de sécurité, et ont été retrouvés morts dans une voiture près du lieu de culte.

4.Musk perd son procès contre Open AI

Elon Musk a perdu son retentissant procès en Californie contre les créateurs de ChatGPT, qu'il accusait d'avoir détourné ses dons pour bâtir un géant commercial de l'IA et trahir leur vocation non lucrative originelle.Après trois semaines d'audiences hors du commun, marquées par l'interrogatoire de cinq milliardaires de la Silicon Valley, un jury populaire a tranché en deux heures en faveur d'OpenAI et de son emblématique patron, Sam Altman. Les jurés ont estimé que Musk avait engagé sa procédure trop tardivement : il avait porté plainte en 2024, soit plus de cinq ans après la transformation commerciale d’OpenAI, fondée en 2015 comme organisation non lucrative. Le patron de SpaceX a annoncé vouloir faire appel.

5.Cuba prévient d'un "bain de sang" en cas d'attaque américaine, nouvelles sanctions de Washington

Le président cubain Miguel Diaz-Canel a averti lundi qu’une éventuelle attaque des États-Unis contre Cuba provoquerait « un bain de sang », affirmant que son pays avait le droit « légitime » de riposter à toute agression. Cette déclaration intervient alors que Washington a annoncé de nouvelles sanctions visant les services de renseignement cubains ainsi qu’une dizaine de hauts responsables du régime. Les tensions entre les deux pays se sont encore aggravées après des révélations du média américain Axios, selon lesquelles Cuba aurait acquis plus de 300 drones militaires et étudierait des scénarios d’utilisation près de la base américaine de Guantanamo.

6.Neymar finalement sélectionné pour la Coupe du Monde

Après plus de deux ans d'absence, la star brésilienne Neymar a été convoquée lundi par le sélectionneur Carlo Ancelotti pour disputer le Mondial-2026 aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada (11 juin - 19 juillet), peut-être le dernier grand rendez-vous d'un joueur au corps usé par les blessures.

7.Affaire Jonathan Coulom : le procès du suspect allemand s’ouvre 22 ans après le drame

Vingt-deux ans après la disparition et le meurtre de Jonathan Coulom, 10 ans, lors d'une classe de mer en Loire-Atlantique, le procès de Martin Ney, un Allemand de 55 ans, s'ouvre mardi devant la cour d'assises.

8.Médecins : des délais de rendez-vous toujours sous tension en France

Trois jours pour le généraliste, 42 jours pour le cardiologue: les délais médians pour obtenir un rendez-vous médical sont restés "relativement stables" ces deux dernières années, avec des disparités selon les professions et les territoires, d'après Doctolib et la Fondation Jean-Jaurès.

9.Bolivie : La Paz s’embrase, violents affrontements contre le pouvoir

La contestation contre le président bolivien Rodrigo Paz s'est intensifiée lundi à La Paz, où policiers et manifestants se sont violemment affrontés dans une ville coupée du reste du pays par des barrages routiers.

10.Poutine en Chine : Moscou et Pékin affichent leur alliance face au monde

Le président russe Vladimir Poutine arrive mardi après-midi en Chine pour rencontrer son "bon ami de longue date" Xi Jinping et réaffirmer la robustesse des liens sino-russes, quelques jours après l'accueil en grande pompe de Donald Trump à Pékin.