France
Politique

Macron répond aux critiques sur les commandes de Canadair

Crédit : via REUTERS
Emmanuel Macron a affirmé jeudi avoir "relancé la production de Canadair" depuis son arrivée à l’Élysée face aux critiques du RN et de LFI accusant l'exécutif d'avoir annulé en 2024 la commande de deux appareils.
AFP
Publié le
16
/
07
/
2026
À voir également sur Brut

"En 2017, on ne produisait plus de Canadair. Il n'y avait pas de polémique à l'époque pour savoir si c'était deux, quatre ou six. On en produisait zéro" a-t-il indiqué, en déplacement dans la forêt de Fontainebleau, dont 2.000 hectares ont été ravagés par les feux depuis dimanche.

Cette relance a été aidée "en mobilisant les autres Européens, en commandant, en mettant six pays européens ensemble pour pouvoir relancer la filière, la produire. Donc on n'a pas attendu cette crise", a ajouté le chef de l'Etat.

Des critiques sur une "annulation de commandes"

Le RN a accusé le gouvernement macroniste de Gabriel Attal d'avoir, en 2024, "annulé plus de 50 millions d'euros de crédits de la sécurité civile, contraignant l'État à renoncer à deux Canadair supplémentaires".

L'élu insoumis Arnaud Saint-Martin a aussi critiqué cette "annulation de commandes", mais aussi la "promesse en l'air d'un renouvellement entier de la flotte de Canadair vieillissante par Emmanuel Macron en 2022" et "75 millions d'euros d'économies l'an dernier dans les budgets de la sécurité civile".

La France dispose actuellement de deux modèles d'avions bombardiers d'eau pour combattre les incendies: douze Canadair, qui se ravitaillent sur un plan d'eau, et huit Dash, à charger au sol.

Avec la location d'avions et d'hélicoptères bombardiers d'eau supplémentaires, le pays dispose d'"une quarantaine" d'engins, selon le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez qui a mis en avant l'une des flottes aériennes "parmi les plus performantes d'Europe" pour lutter contre les incendies.

A voir aussi

Affaire Jubillar : des ossements retrouvés lors des fouilles dans le Tarn.
Affaire Jubillar : des ossements retrouvés lors des fouilles dans le Tarn.
L'équipage d'un train pris au piège par un feu de forêt au Canada.
L'équipage d'un train pris au piège par un feu de forêt au Canada.
Les vraies solutions d'un ingénieur face aux canicules
Les vraies solutions d'un ingénieur face aux canicules
Christopher Nolan nous explique comment il a choisi le casting de L'Odyssée.
Christopher Nolan nous explique comment il a choisi le casting de L'Odyssée.
Le touchant discours de Franck Raviot, entraîneur des gardiens des Bleus, pour son anniversaire.
Le touchant discours de Franck Raviot, entraîneur des gardiens des Bleus, pour son anniversaire.
Nos dirigeants savaient… qu’ont-ils fait depuis 30 ans ?
Nos dirigeants savaient… qu’ont-ils fait depuis 30 ans ?