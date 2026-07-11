Canicule: la vigilance rouge s'étend, le risque d'incendies sous surveillance

La France s'enfonce dans la fournaise en ce premier grand week-end de départs en vacances: plus d'un tiers du pays sera en vigilance rouge dimanche en raison d'une canicule qui fait craindre la propagation d'incendies.

L'ensemble de la région parisienne, mais aussi la Bretagne, les Pays de la Loire ou encore le Centre-Val de Loire, soit 24 départements, sont placés samedi au niveau d'alerte maximal par Météo-France.

Treize autres les rejoindront dimanche, de la Bourgogne au Midi. Au total, 26 millions d'habitants seront concernés par la vigilance rouge, selon un calcul de l'AFP à partir des données annuelles de l'Insee.

Seule une poignée de départements du sud de la France reste épargnée par le troisième épisode caniculaire que subit le pays en deux mois.

Les fortes chaleurs devraient persister jusqu'au milieu de la semaine prochaine.

Samedi à 17h, le mercure a atteint 40,2°C à Saint-Laurent-du-Pape (Ardèche), 38,8°C à Saint-Girons (Ariège) et 38,6°C à Saintes, en Charente-Maritime, selon les relevés communiqués par Météo-France. Le thermomètre a tutoyé 37°C à Paris.

La SNCF a indiqué assurer un service grande vitesse "normal" pendant le pont du 14-Juillet, avec 3.700 TGV prévus sur le week-end, mais compte supprimer un train Intercités sur trois aux heures chaudes de la journée tout en offrant des solutions de remplacement en autocar.

Sur les routes, Bison Futé a appelé à "redoubler de prudence" en raison de la chaleur dans les bouchons, dont 900 kilomètres ont été comptabilisés samedi à la mi-journée.

32 personnes en garde à vue

Dans ce contexte, les incendies se sont multipliés ces derniers jours. "Neuf départs de feu sur dix sont dus à une activité humaine. Une seconde d'inattention peut menacer des familles, mettre en danger ceux qui nous protègent et détruire nos paysages", a mis en garde Emmanuel Macron dans un message sur X. Les autorités ne laisseront "rien passer", a prévenu le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez qui a indiqué que 32 personnes avaient été placées en garde à vue depuis le début de l'été.

Plus de 25.000 hectares ont brûlé depuis le début de l'année, soit près du double de ce qui était mesuré en 2025 à la même date, d'après la Sécurité civile.

Si leur bilan humain n'est en rien comparable à celui qui a fait au moins douze morts dans le sud de l'Espagne, des feux épars ont été signalés dans de nombreuses zones, dans le sud (Pyrénées-Orientales, Drôme), mais aussi dans des régions moins rodées à ces incendies estivaux: ainsi à La Plaine-sur-Mer en Loire-Atlantique, où 220 personnes ont dû être évacuées d'un camping et d'habitations, ou encore dans l'Indre.

Les canicules à répétition sont un marqueur sans équivoque du changement climatique, principalement causé par la combustion du charbon, du pétrole et du gaz, ont montré les climatologues. Les épisodes de ce type sont appelés à se multiplier, avec de lourdes conséquences humaines et économiques, et une nécessaire adaptation des infrastructures.

Pour pouvoir maintenir sa production, la centrale nucléaire de Bugey (Ain) a obtenu une dérogation environnementale concernant les températures de ses rejets d'eau, selon une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR). Dans le Sud-Ouest, 20.000 foyers ont été privés d'électricité samedi matin.

L'exécutif a essuyé de nombreuses critiques mettant en cause une "impréparation" face aux chaleurs extrêmes. Une surmortalité a d'ores et déjà été enregistrée, en particulier chez les personnes âgées de plus de 75 ans.

Tour Eiffel et musées fermés plus tôt

Autre conséquence des chaleurs extrêmes, une augmentation du nombre de noyades, de l'ordre de 20% par rapport à l'année dernière selon le gouvernement: 131 personnes se sont noyées depuis le 19 juin, notamment des mineurs et des plus de 60 ans, selon les autorités.

Les rendez-vous festifs et les loisirs eux aussi pâtissent de l'épisode caniculaire.

A Paris, les institutions touristiques majeures que sont la tour Eiffel, le Louvre et le musée d'Orsay ont avancé leur fermeture de quelques heures.

Le préfet de police a fait annuler les très populaires bals des pompiers des 13 et 14 juillet, de même que des événements sportifs prévus en plein air ou dans des lieux non climatisés. Et partout en France, des villes ont renoncé aux feux d'artifice de la fête nationale.