Un hublot se détache : un homme a failli être aspiré hors d'un vol Ryanair

Un homme a failli être aspiré hors d'un avion lors d'un vol Ryanair au départ de Thessalonique, en Grèce, avant d'être retenu par d'autres passagers, ont indiqué vendredi des témoins et les autorités.

"La tête et les épaules d'un passager étaient à l'extérieur du hublot", a raconté une passagère du même vol à la radio locale Radio Thessaloniki. "Heureusement, il n'avait pas retiré sa ceinture de sécurité".

D'autres passagers à proximité de l'homme ont aidé à le tirer vers l'intérieur, a-t-elle ajouté.

Un "hublot passager s'est détaché en vol", "peu après le décollage", a indiqué la compagnie aérienne Ryanair.

Selon les médias grecs, l'avion est un Boeing 737-800. Le hublot a été brisé par un débris qui s'est détaché de l'un des moteurs de l'appareil, selon la même source.

La victime, qui serait un touriste serbe, a été hospitalisée vendredi à Thessalonique, pour des brûlures par frottement mais son état n'inspire par ailleurs pas d'inquiétude, selon les autorités.

Le vol était à destination de Memmingen, en Allemagne, selon la même source.

"Des cris", "une forte odeur"...

"La plupart d'entre nous s'étaient endormis, nous avions fermé les yeux. Il y a eu un bruit, comme un pneu qui éclate", a raconté la passagère.

"Nous avons immédiatement compris qu'il y avait eu une décompression. Des cris se sont fait entendre (…) Pendant un instant, j'ai cru que quelqu'un avait ouvert la porte de secours par accident", a déclaré cette femme.

"Les masques sont tombés et il y avait une forte odeur", a-t-elle aussi relaté.

Selon les médias grecs, l'incident s'est produit au-dessus de la Macédoine du Nord.

Dans un communiqué, la compagnie Ryanair a assuré que l'avion "est retourné à Thessalonique peu après le décollage lorsqu'un hublot passager s'est détaché en vol. L'appareil a atterri normalement et les passagers sont retournés au terminal".

La compagnie a indiqué qu'un avion de remplacement avait été mis à disposition pour transporter les passagers jusqu'à Memmingen.