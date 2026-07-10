Un hublot se détache : un homme a failli être aspiré hors d'un vol Ryanair

"La tête et les épaules d'un passager étaient à l'extérieur du hublot", a raconté une passagère du même vol à la radio locale Radio Thessaloniki. "Heureusement, il n'avait pas retiré sa ceinture de sécurité".
D'autres passagers à proximité de l'homme ont aidé à le tirer vers l'intérieur, a-t-elle ajouté.
Un "hublot passager s'est détaché en vol", "peu après le décollage", a indiqué la compagnie aérienne Ryanair.
Selon les médias grecs, l'avion est un Boeing 737-800. Le hublot a été brisé par un débris qui s'est détaché de l'un des moteurs de l'appareil, selon la même source.
La victime, qui serait un touriste serbe, a été hospitalisée vendredi à Thessalonique, pour des brûlures par frottement mais son état n'inspire par ailleurs pas d'inquiétude, selon les autorités.
Le vol était à destination de Memmingen, en Allemagne, selon la même source.
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"Des cris", "une forte odeur"...
"La plupart d'entre nous s'étaient endormis, nous avions fermé les yeux. Il y a eu un bruit, comme un pneu qui éclate", a raconté la passagère.
"Nous avons immédiatement compris qu'il y avait eu une décompression. Des cris se sont fait entendre (…) Pendant un instant, j'ai cru que quelqu'un avait ouvert la porte de secours par accident", a déclaré cette femme.
"Les masques sont tombés et il y avait une forte odeur", a-t-elle aussi relaté.
Selon les médias grecs, l'incident s'est produit au-dessus de la Macédoine du Nord.
Dans un communiqué, la compagnie Ryanair a assuré que l'avion "est retourné à Thessalonique peu après le décollage lorsqu'un hublot passager s'est détaché en vol. L'appareil a atterri normalement et les passagers sont retournés au terminal".
La compagnie a indiqué qu'un avion de remplacement avait été mis à disposition pour transporter les passagers jusqu'à Memmingen.