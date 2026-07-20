Enquête ouverte sur le suicide d'un jeune homme en Isère, victime de racisme selon ses proches

Une enquête a été ouverte après une plainte pour harcèlement déposée par des parents suite au suicide de leur fils de 21 ans, victime selon eux de racisme, a annoncé lundi à l'AFP le procureur de Vienne (Isère).

Le corps du jeune homme avait été retrouvé il y a une semaine à Châtonnay, village isérois de 2000 habitants. Une première enquête de flagrance avait immédiatement été ouverte en recherche des causes de la mort.

La seconde enquête fait suite à une plainte pour harcèlement moral et provocation au suicide déposée vendredi par les parents de la victime, a déclaré le procureur Olivier Rabot, sans plus de détails à ce stade.

Selon eux, leur fils était depuis plusieurs années victime de racisme de la part de jeunes du village, notamment membres de l'équipe locale de rugby, a précisé à l'AFP leur avocate Elise Rey-Jacquot.

Un appel à témoins lancé

L'avocate évoque un événement où le jeune homme avait été forcé de porter un t-shirt floqué "DZ PAGU" dans le dos, ce qui signifie selon elle "Algérien paysan". "Et dès qu'il les recroisait aux événements du village, c'était 'bougnoule', 't'as rien à faire là', 'va-t'en'", ajoute-t-elle.

Le jeune homme se confiait régulièrement à son père sur ce qu'il subissait, mais aucune plainte n'avait été déposée avant son décès, selon l'avocate.

La famille a par ailleurs lancé un appel à témoins pour recueillir des éléments sur une fête dans le village voisin de Saint-Jean-de-Bournay, à laquelle le jeune homme avait participé quelque temps avant son suicide.

"Mis à nu et humilié"

"Il était revenu extrêmement chamboulé, parce qu'il aurait été victime d'insultes de la part de ce groupe. Et surtout, on a eu un témoignage récent suite à l'appel à témoins disant qu'il y aurait été mis à nu et humilié", a rapporté Elise Rey-Jacquot.

SOS Racisme a relayé cet appel à témoins dans un communiqué. "Face au harcèlement raciste, le silence protège les auteurs", écrit l'ONG. "Ce drame n'est pas un simple fait divers", ajoute-elle en déplorant une "banalisation" de la parole raciste.

L'avocate a indiqué à l'AFP avoir demandé au procureur de Vienne de confier ce dossier à une unité d'enquête extérieure.

Elle estime que l'enquête de la gendarmerie locale ne peut pas être menée objectivement étant donné que dans ce petit village, les enquêteurs sont susceptibles de connaître les personnes mises en cause.