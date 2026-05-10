Hantavirus : les occupants du navire MV Hondius évacués ce dimanche

Le navire de croisière MV Hondius, où a été détecté un foyer d'hantavirus, est arrivé tôt dimanche sur l'île espagnole de Tenerife, dans les Canaries. Les passagers doivent être évacués dans la journée.

Le MV Hondius est entré tôt ce matin dans le petit port de Granadilla de Abona, dans le sud de Tenerife, île de l'océan Atlantique. Une partie de l'équipage restera à bord du navire, qui poursuivra sa route vers les Pays-Bas.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) recense à ce stade six cas confirmés d'hantavirus parmi huit cas suspects, comprenant trois personnes décédées de ce virus connu mais rare, pour lequel il n'y a ni vaccin ni traitement. Cette maladie peut notamment provoquer un syndrome respiratoire aigu, mais l'OMS a martelé que ce n'était "pas comme le Covid", encore dans toutes les têtes.

5 Français rapatriés "par un vol sanitaire ce jour"

"Nous sommes au port, en train de coordonner les prochaines étapes pour le débarquement en toute sécurité des passagers." a assuré ce matin dans une publication X Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

MV Hondius cruise ship has reached the shores of Tenerife. We are in the port, coordinating the next steps for the safe disemarkment of the passengers. #hantavirus pic.twitter.com/LfBmxYkRT5 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 10, 2026

Les cinq Français à bord du navire seront rapatriés "par un vol sanitaire ce jour" en France, ont annoncé dimanche les ministères français de la Santé et des Affaires étrangères. Ce transfert se fera "dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur et en conformité avec les recommandations de l'OMS", ont souligné les deux ministères, qui se coordonnent pour organiser ce rapatriement.

Examen médical des passagers

Des fonctionnaires du ministère de la Santé espagnol "sont montés à bord du navire et ils sont en train de faire un examen" médical de la centaine de passagers et membres d'équipages appelés à être évacués, a détaillé la ministre espagnole de la Santé face à la presse.

Les personnes évacuées seront transférées vers la terre ferme dans une embarcation plus petite, par groupe de cinq, puis conduites jusqu'à l'aéroport de Tenerife-Sud, situé à une dizaine de minutes, pour être rapatriées dans la foulée par avion vers leur pays d'origine.

Le dernier vol de rapatriement des occupants du MV Hondius aura lieu lundi, a annoncé dimanche la ministre espagnole de la Santé après l'arrivée du bateau aux Canaries où ces évacuations seront organisées.