Où en est la crise dans le détroit d'Ormuz ce dimanche 10 mai ?

Les principaux points à retenir à la mi-journée.

L'Iran répond aux États-Unis sur une possible fin du conflit

La réponse que l'Iran a transmise dimanche via le Pakistan à la proposition américaine pour un règlement durable du conflit au Moyen-Orient est centrée sur "la fin de la guerre et la sécurité maritime", a indiqué l'agence de presse iranienne Isna.

"L'axe principal de la réponse de l'Iran à la proposition américaine porte sur la fin de la guerre et la sécurité maritime dans le Golfe Persique et le détroit d'Ormuz", a écrit Isna sur son compte Telegram, peu après que l'agence officielle Irna a annoncé que l'Iran avait transmis cette réponse, attendue par Washington depuis vendredi, sans plus de détails.

Un navire frappé par un projectile au large des côtes du Qatar

Un projectile non identifié a frappé un navire au large des côtes du Qatar tôt dimanche matin, a rapporté une agence maritime, après que les Gardiens de la Révolution iraniens ont menacé la veille de prendre pour cible des navires "ennemis" dans la région.

Selon l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO, un vraquier a signalé avoir été touché à 23 milles marins au nord-est de Doha par un "projectile inconnu".

L'instrumentalisation du détroit d'Ormuz ne ferait qu'"aggraver la crise" selon le Qatar

Le Premier ministre du Qatar a déclaré dimanche que l'instrumentalisation du détroit d'Ormuz ne ferait qu'"aggraver la crise", lors d'un entretien téléphonique avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi.

Cheikh Mohammed ben Abdelrahmane al-Thani a estimé que "la fermeture ou l'utilisation du détroit d'Ormuz comme moyen de pression ne ferait qu'aggraver la crise" au Moyen-Orient, a rapporté le ministère des Affaires étrangères du Qatar.

L'Iran met en garde les Etats-Unis et ses alliés

Le porte-parole de la commission de sécurité nationale du Parlement iranien a toutefois mis en garde dimanche les Etats-Unis contre toute attaque visant des navires dans les eaux du Golfe, affirmant que "la retenue" de l'Iran avait pris fin.

L'Iran a aussi averti dimanche que les pays appliquant les sanctions américaines contre la République islamique auraient des difficultés à franchir le détroit d'Ormuz. "Les pays qui se rangent du côté des Etats-Unis en imposant des sanctions à la République islamique d'Iran rencontreront certainement des difficultés pour traverser le détroit d'Ormuz", a affirmé un responsable de l'armée iranienne, Mohammad Akraminia, à l'agence de presse officielle IRNA.

Le navire coréen en feu lundi 4 mai victime de tirs aériens

La Corée du Sud a annoncé dimanche que son navire victime d'un incendie le 4 mai dans le détroit d'Ormuz avait été victime de tirs par voie aérienne.

"Le 4 mai, deux aéronefs non identifiés ont frappé la coque (...) du HMM Namu à environ une minute d'intervalle", a déclaré Park Il, porte-parole du ministère des Affaires étrangères lors d'une conférence de presse.