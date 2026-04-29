Les infos à la une ce midi

Tour d’horizon des infos de 12H à retenir aujourd’hui.

Mali : Paris appelle ses ressortissants à quitter le pays

La France recommande aux ressortissants français présents au Mali "de prévoir un départ temporaire dès que possible par les vols commerciaux encore disponibles", selon des consignes du ministère des Affaires étrangères.

Prix des carburants: Macron appelle à réfléchir à de "nouvelles réponses" dans un contexte "hautement incertain"

Emmanuel Macron a demandé au gouvernement de travailler sur de nouvelles mesures face à la hausse des prix de l’énergie, dans un contexte géopolitique incertain. Il souhaite des échanges avec les secteurs touchés, notamment sur les carburants, afin de mettre en place des aides ciblées et des soutiens de trésorerie pour anticiper les semaines à venir

Liban: deux morts, dont un soldat, dans une nouvelle frappe israélienne

Une nouvelle frappe israélienne sur le sud du Liban a tué un soldat et son frère, a indiqué mercredi l'armée libanaise, les hostilités entre Israël et le Hezbollah se poursuivant malgré la trêve.

"Un soldat et son frère ont été tués dans une frappe israélienne qui les a visés" dans une localité du secteur de Bint Jbeil, "alors qu'ils rentraient chez eux en moto depuis le poste du militaire", selon un communiqué.

Sarkozy riposte et contredit son ex-bras droit, Claude Guéant

Nicolas Sarkozy a contredit, devant la cour d'appel de Paris, Claude Guéant en réfutant que Kadhafi ait évoqué le sort judiciaire de son beau-frère lors d'un dîner officiel à Tripoli en 2007, et qu'il ait lui-même demandé à son bras droit de s'occuper de ce sujet.

"La seule fois où M. Kadhafi m'en a parlé, c'est en 2005", lors d'une visite que M. Sarkozy effectuait en tant que ministre de l'Intérieur, a ajouté ce dernier, qui avait déjà expliqué avoir alors formulé une fin de non-recevoir à cette requête.

Bruxelles accuse Meta de laisser les moins de 13 ans accéder à Instagram et Facebook

Bruxelles a accusé le groupe américain Meta d'avoir enfreint la règlementation européenne, en laissant de nombreux mineurs de moins de 13 ans accéder à ses réseaux sociaux Instagram et Facebook, les exposant ainsi à de multiples risques, ce que le groupe conteste vigoureusement.

Le groupe conteste, mais risque jusqu’à 6% de son chiffre d’affaires mondial en amende si les explications ne convainquent pas.

Guerre au Moyen-Orient: le 1er trimestre de TotalEnergies dopé par la flambée des prix des hydrocarbures

Le groupe affiche un bénéfice trimestriel en hausse de 51% (5,8 milliards $), porté par la flambée des prix liée au conflit au Moyen-Orient. Ces résultats ravivent le débat sur la taxation des superprofits, tandis que Greenpeace dénonce une "logique cynique des géants du pétrole comme TotalEnergies qui transforment des drames humains en opportunités financières, tandis que les ménages paient le prix fort à la pompe".

Le Sénat relance le débat sur l’aide à mourir

Les sénateurs se penchent à nouveau sur la réforme de la fin de vie avec l'examen en commission de deux propositions de loi sur l'aide à mourir et les soins palliatifs, après un léger report acté au début du printemps.

Un corps calciné retrouvé, enquête pour assassinat ouverte

Une enquête pour assassinat a été ouverte après la découverte mardi d'un corps calciné, qui pourrait être celui d'une femme, dans une forêt d'Allauch (Bouches-du-Rhône), a-t-on appris auprès du parquet de Marseille.