France
Société

Paris : un mort dans un accident de motocross en marge des célébrations du PSG

REUTERS
Un jeune homme d'une vingtaine d'années est mort dans la nuit de samedi à dimanche. Un autre jeune homme a été grièvement blessé dans le 16e arrondissement de Paris
AFP
Publié le
31
/
05
/
2026
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Un jeune homme d'une vingtaine d'années est mort dans la nuit de samedi à dimanche après avoir heurté avec son motocross des blocs de béton installés sur une bretelle de sortie du périphérique parisien, en marge des célébrations de la victoire du PSG, a indiqué le parquet de Paris.

Par ailleurs, un jeune homme a été grièvement blessé dans le 16e arrondissement de Paris. Des passants "ont signalé une tentative d'homicide volontaire par quatre individus armés notamment d'un couteau sur la voie publique", sur ce jeune homme, qui aurait commis un vol, d'après le ministère public.

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a annoncé par ailleurs qu'il y avait actuellement 219 personnes blessées en France, dont 8 grièvement.

Plus d'informations à venir prochainement sur le site de Brut.

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