A Kiev, le prince Harry interpelle Poutine pour mettre fin à la guerre

Le prince Harry, arrivé jeudi à Kiev lors d'une visite surprise, a interpellé le président russe Vladimir Poutine pour qu'il mette fin à plus de quatre ans de guerre en Ukraine, tout en appelant les Etats-Unis à jouer un rôle crucial dans les négociations.

"Il est encore temps, maintenant, de mettre fin à cette guerre"

Lors d'une allocution au Forum sur la sécurité à Kiev, en présence de journalistes dont l'AFP, il a directement interpellé le président russe.

"Président Poutine, aucune nation ne tire le moindre bénéfice de la poursuite des pertes humaines auxquelles nous assistons. Il est encore temps, maintenant, de mettre fin à cette guerre. D'empêcher de nouvelles souffrances pour les Ukrainiens comme pour les Russes, et de choisir une autre voie", a-t-il dit.

"C'est un moment pour la gouvernance américaine"

Le prince Harry, a aussi exhorté les Etats-Unis à jouer un rôle de premier plan, alors que la médiation américaine entre Kiev et Moscou est suspendue depuis le déclenchement fin février de la guerre au Moyen-Orient.

"C'est un moment pour la gouvernance américaine, un moment pour l'Amérique de montrer qu'elle peut honorer ses obligations découlant des traités internationaux, non par charité, mais en raison de son rôle durable dans la sécurité mondiale et la stabilité stratégique", a-t-il déclaré.

l'Ukraine un exemple de "gouvernance" et d'"unité"

Il a aussi salué l'Ukraine comme un exemple de "gouvernance" et d'"unité" depuis le début de l'invasion russe. "Le peuple ukrainien a accompli quelque chose d'extraordinaire. Vous vous êtes adaptés, vous avez tenu bon et vous avez tenu le cap", a-t-il dit.

Le Centre ukrainien pour la lutte contre la désinformation ainsi que les chemins de fer avaient publié plus tôt sur les réseaux sociaux une vidéo montrant le prince Harry à sa descente d'un train dans la capitale ukrainienne.