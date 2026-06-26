En Allemagne, l’auteur de l’attentat du marché de Noël de Magdebourg condamné à la prison à vie

L'auteur saoudien de l'attaque à la voiture-bélier contre le marché de Noël de Magdebourg, qui avait fait 6 morts et plus de 300 blessés dans cette ville allemande fin 2024, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité vendredi.

Le psychiatre saoudien de 51 ans a été condamné après avoir foncé en voiture sur le marché de Noël de Magdebourg le 20 décembre 2024, tuant six personnes, dont un enfant de 9 ans, et faisant plus de 300 blessés. Présent menotté à l'audience, il a contraint le juge à répéter le verdict en raison d'un problème technique. Pour plusieurs victimes et proches présents au procès, cette condamnation marque une étape importante pour tourner la page, même si certains regrettent que l'accusé ait une nouvelle fois attiré l'attention sur lui.

Profil islamophobe

Cette attaque avait renforcé le débat autour de l'immigration et accru la pression sur le chancelier social-démocrate d'alors, Olaf Scholz, en pleine campagne électorale.

Elle avait aussi fait écho à celle de décembre 2016, lorsqu'un islamiste avait tué 12 personnes en fonçant à bord d'un camion sur un marché de Noël de Berlin.

Au lendemain de l'attentat, les autorités allemandes avaient au contraire souligné le profil "islamophobe" de Taleb Jawad al-Abdulmohsen, qui affichait sur les réseaux sociaux sa sympathie pour le parti d'extrême droite allemand, l'Alternative pour l'Allemagne (AfD), et son hostilité envers l'islam.

Arrivé en Allemagne comme réfugié en 2006, il était connu des autorités et avait notamment été condamné à une amende pour menace de crimes.

Le médecin reprochait aux autorités allemandes de ne pas assez protéger les Saoudiens fuyant leur pays pour des raisons religieuses ou politiques, et de se montrer à l'inverse généreuses à l'égard de réfugiés musulmans venus du Moyen-Orient.

Par son acte, Taleb Jawad al-Abdulmohsen a voulu "attirer l'attention du public sur ses thèmes", a estimé vendredi le juge président Dirk Sternberg.

"Gratification narcissique"

Au cours du procès, le condamné, auteur de déclarations parfois confuses et empreintes de théories du complot, et d'une grève de la faim qui a obligé le tribunal à poursuivre les débats un temps sans lui, avait reconnu avoir planifié une attaque et conduit la voiture de location.

Dans la préparation de son acte, il a "plusieurs fois visité Magdebourg" entre novembre et décembre 2024, a souligné Dirk Sternberg.

Et si l'accusé avait nié avoir intentionnellement renversé des personnes, pour le juge, il s'est bien "fixé pour objectif de blesser le plus grand nombre possible de personnes, au moins grièvement".

Au cours des 8 mois de procès, l'accusé n'a laissé transparaître "aucun remords, aucun regret ni aucune prise de conscience", avait asséné le procureur Matthias Böttcher pendant son réquisitoire.

Le juge Sternberg a mis en avant la "gratification narcissique" liée à l'acte.

Outre un trouble de la personnalité narcissique, les expertises psychiatriques effectuées ont conclu à sa responsabilité pénale, sans altération de sa capacité de discernement, et à sa dangerosité persistante.