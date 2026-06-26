Les 10 infos à ne pas louper ce vendredi 26 juin

Voici l’essentiel de l’actualité à retenir ce matin.

1.Deux tiers de la France encore en alerte canicule maximale, décrue des températures à l'horizon

Deux tiers de la France restent vendredi écrasés par une canicule d'ampleur exceptionnelle à l'échelle européenne, mais quelques départements sortent du niveau d'alerte maximale et une baisse progressive des températures pointe à l'horizon.Avec 61 départements en vigilance rouge vendredi, la canicule reflue légèrement après le pic de l'épisode atteint la veille. Onze de ces départements devraient passer en vigilance orange vendredi à 22H00, selon Météo-France, et treize autres seront rétrogradés samedi à 06H00.

2.Séisme au Venezuela : le bilan s'alourdit à au moins 235 morts

Le bilan du double séisme qui a frappé le Venezuela ne cesse de s'alourdir. Les autorités font désormais état d'au moins 235 morts et de 1.520 blessés, tandis que les secours poursuivent une course contre la montre pour retrouver des survivants sous les décombres. Les recherches se concentrent notamment dans la région de La Guaira, l'une des plus durement touchées, où plusieurs immeubles se sont effondrés après les secousses de magnitude 7,2 et 7,5.

3.Le plan d'évacuation du détroit d'Ormuz suspendu après l'attaque d'un navire

L'Organisation maritime internationale (OMI) a suspendu jeudi le plan d'évacuation du détroit d'Ormuz, qui doit permettre de faire sortir quelque 11.000 marins bloqués dans le Golfe, après une attaque visant un navire qui avait emprunté ce passage stratégique en dehors du "cadre du dispositif". D'après les médias américains citant un responsable, cette attaque, venue d'un projectile d'origine inconnue selon l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO, est due aux forces armées iraniennes. L'autorité maritime iranienne responsable du détroit a averti après l'attaque que "tout passage en dehors du cadre défini" par l'Iran "ne bénéficierait pas des garanties de passage sécurisé et ne donnerait pas droit à une couverture d'assurance".

4.Plus de 850.000 collégiens passent le brevet en pleine canicule

Plus de 850.000 collégiens passent vendredi matin l'écrit de français du brevet nouvelle formule, marqué notamment par un contrôle continu moins déterminant et un système de notation révisé, une épreuve maintenue malgré la canicule mais qui doit bénéficier d'aménagements."Ce n'est évidemment pas idéal", a concédé le ministre de l'Éducation Édouard Geffray jeudi sur France 2, alors que la France est frappée par une vague caniculaire exceptionnelle depuis une semaine.

5.Mondial 2026 : la FIFA maintient les symboles LGBT+ malgré les critiques

La FIFA a confirmé que les drapeaux arc-en-ciel et autres symboles en faveur des droits LGBT+ seront autorisés lors du "match des fiertés" organisé vendredi à Seattle. Cette décision intervient malgré les critiques des fédérations iranienne et égyptienne, dont les sélectionneurs ont choisi d'éviter le sujet en affirmant vouloir se concentrer uniquement sur le football. Ce match, décisif pour la qualification en 16es de finale, s'inscrit dans le cadre du traditionnel Pride Weekend de la ville.

6.Gel des loyers d'un million de logements à New York, une victoire pour Mamdani

À partir d'octobre, les loyers d'environ un million de logements encadrés à New York seront gelés, a décidé l'organisme chargé de fixer les plafonds d'augmentation. Une victoire politique pour le maire de gauche Zohran Mamdani, élu sur la promesse de lutter contre le coût de la vie. Saluée par les associations de locataires, la mesure est vivement critiquée par les propriétaires, qui estiment qu'elle risque de fragiliser l'entretien des immeubles. Elle intervient dans une ville où les loyers du marché libre continuent d'atteindre des niveaux records.

7.La Russie annonce avoir abattu 660 drones ukrainiens durant la nuit

La Russie affirme avoir intercepté 660 drones ukrainiens dans la nuit de jeudi à vendredi, l'un des bilans les plus élevés depuis le début de la guerre. Les attaques ont visé plusieurs régions, dont Moscou, où 47 drones se dirigeaient vers la capitale selon les autorités. Si aucun mort n'a été signalé, une femme a été blessée dans la région de Toula. Ces frappes s'inscrivent dans la stratégie de l'Ukraine visant à cibler les infrastructures russes à l'aide de drones longue portée.

8.Canicule en France: le bilan monte à 55 décès par noyade

La vague de chaleur exceptionnelle qui frappe la France a déjà fait 55 morts par noyade, selon le dernier bilan communiqué par le gouvernement, qui craint une nouvelle aggravation. Près des deux tiers des victimes se sont noyées dans des zones de baignade non surveillées ou interdites. Alors que plus de 50 millions de personnes ont été exposées à des températures extrêmes, les autorités appellent à la plus grande prudence face à la multiplication des baignades à risque.

9.Nucléaire iranien : l'AIEA réclame des contrôles renforcés après le conflit

Un système de vérification "très poussé" est nécessaire en Iran après le récent conflit afin de s'assurer que le pays ne développe pas d'armes nucléaires, a déclaré le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

10.Climat : des citoyens attaquent l'État irlandais en justice pour inaction

Un grand-père, une militante, un enfant représenté par sa mère et une association poursuivent le gouvernement irlandais, l'accusant de ne pas prendre de mesures suffisantes pour les protéger contre le changement climatique.