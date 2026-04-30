Les 10 infos à ne pas louper ce jeudi

Tour rapide des infos qui comptent aujourd’hui.

1. Le président iranien affirme que le blocus naval américain est "voué à l'échec"

Le président iranien Massoud Pezeshkian affirme que le blocus maritime imposé par les États-Unis est « voué à l’échec » et ne fera qu’aggraver les tensions dans la région. Malgré le cessez-le-feu, l’Iran maintient son contrôle sur le détroit d’Ormuz et menace de riposter si le blocus se poursuit, tandis que Washington envisage de le prolonger.

2. Trump dit envisager une réduction des forces armées américaines en Allemagne

Donald Trump a annoncé envisager une réduction des troupes américaines en Allemagne, une décision attendue prochainement. Cette menace, dans un contexte de tensions liées à la guerre en Iran, s’inscrit dans ses critiques récurrentes de l’Otan et de l’engagement militaire américain en Europe.

3. Iran: Washington évoque un long blocus, le pétrole flambe

Les États-Unis envisagent de prolonger pendant plusieurs mois le blocus des ports iraniens, accentuant la pression sur l’économie mondiale. Cette stratégie, discutée à la Maison Blanche, a déjà fait bondir les prix du pétrole à un plus haut depuis quatre ans, dans un contexte de conflit meurtrier déclenché fin février.

4. Gaza : une flottille propalestinienne interceptée par Israël

Les organisateurs d'une nouvelle flottille de militants propalestiniens souhaitant briser le blocus de Gaza ont affirmé jeudi que leurs bateaux avaient été encerclés par la marine israélienne dans les eaux internationales et que le contact avait été perdu avec certains d'entre eux.

5. France: le PIB stable au premier trimestre

Le PIB français est resté stable au premier trimestre, selon l’Insee, pénalisé par une demande intérieure faible et un commerce extérieur très négatif. Cette performance, déjà décevante avant la guerre au Moyen-Orient, contredit les prévisions récentes qui tablaient encore sur une légère croissance.

6. La liberté de la presse au plus bas depuis 25 ans dans le monde, alerte RSF

La liberté de la presse a atteint son plus bas niveau depuis un quart de siècle dans le monde, alerte jeudi Reporters sans frontières (RSF) dans son classement annuel, plus de la moitié des pays étant en situation "difficile" ou "très grave". L’organisation pointe notamment un durcissement des lois au nom de la sécurité nationale depuis les attentats du 11 septembre.

7. Rhône: un homme mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur une trentaine d'enfants

Un homme de 40 ans a été mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur mineurs après l’identification de 34 victimes âgées de 3 à 9 ans dans le Beaujolais. Les faits, commis entre 2020 et 2024, visaient des enfants de l’entourage scolaire de ses propres enfants, notamment lors d’événements organisés à son domicile.

8. Qualité de l’air : des progrès en Europe, mais encore insuffisants

La qualité de l'air s'améliore en Europe mais des efforts sont nécessaires pour atteindre les objectifs de l'Union européenne pour 2030, indique le rapport annuel de l'Agence européenne de l'environnement (AEE) sur la qualité de l'air publié jeudi.

9. Christchurch : l’auteur de l’attentat débouté en appel

Le suprémaciste blanc Brenton Tarrant a été débouté jeudi de sa demande d'appel visant à faire annuler sa condamnation et sa peine pour le massacre de 51 personnes dans deux mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande en 2019, selon des documents judiciaires.

10. Samsung : profits dopés par l’IA, résultats records

Le géant sud-coréen Samsung Electronics a annoncé jeudi avoir multiplié par six sur un an son bénéfice net et enregistré un chiffre d'affaires record au premier trimestre 2026, grâce à l'intelligence artificielle.