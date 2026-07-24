Le chanteur Chris Brown plaide coupable pour une rixe en boîte de nuit

Le chanteur américain de R&B Chris Brown a plaidé coupable vendredi devant un tribunal londonien pour une rixe survenue dans une boîte de nuit en 2023, et connaîtra sa peine le 26 octobre.

Le chanteur de 37 ans Chris Brown, en liberté sous caution, était présent lors de l'audience au tribunal de Southwark, vêtu d'un costume beige et d'une cravate. Il avait été arrêté en mai 2025 en Angleterre, soupçonné d'avoir frappé avec une bouteille le producteur de musique Abraham "Abe" Diaw dans un club londonien.

Plusieurs chefs d'inculpation initialement retenus contre lui, notamment coups et blessures, vont être abandonnés, a indiqué le procureur. Il n'y aura donc pas de procès à proprement parler, et le chanteur a été remis en liberté sous caution.

Chris Brown avait été arrêté dans un hôtel cinq étoiles de Manchester, dans le nord-ouest de l'Angleterre, quelques heures après son arrivée sur le territoire britannique en jet privé.

Il avait été incarcéré pendant près d'une semaine avant d'être libéré sous caution, fixée à 5 millions de livres (5,8 millions d'euros).

Accusations de violences

Le juge l'avait également autorisé à se produire dans le cadre de sa tournée européenne, qui démarrait peu après le 8 juin à Amsterdam.

L'incident a eu lieu au Tape, un club situé dans le quartier huppé de Mayfair à Londres, le 19 février 2023, alors que Chris Brown était là aussi en tournée au Royaume-Uni.

Le producteur "Abe" Diaw aurait été frappé à plusieurs reprises avec une bouteille, avant de recevoir des coups de poing et de pieds de la part du chanteur et d'un autre accusé, Omololu Akinlolu, 40 ans.

Cet Américain a également plaidé coupable, et connaitra sa peine à la même date que Chris Brown.

Le chanteur s'est fait connaître dans les années 2000 avec des titres tels que "Kiss, Kiss" et "Run It!".

Sa carrière a été entachée à plusieurs reprises d'accusations de violences. Il a notamment été reconnu coupable d'avoir battu Rihanna, alors sa petite amie, avant les Grammy Awards 2009, obligeant la superstar de la pop à manquer le gala annuel de l'industrie de la musique.