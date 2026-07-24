Les 10 infos à ne pas louper ce vendredi 24 juillet

Voici l’essentiel de l’actualité à retenir ce matin.

1. Face au "plus gros feu de la saison", 40.000 personnes évacuent le Cap-Ferret

L'incendie qui menace la presqu'île du Cap-Ferret a déjà parcouru plus de 10.000 hectares, selon le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, qui le qualifie de "plus gros feu de la saison". Face à la progression des flammes, près de 40.000 personnes ont été évacuées ou sont en cours d'évacuation. Environ 80 maisons ont brûlé, dont une cinquantaine ont été détruites. À ce stade, aucune victime n'est à déplorer.

2. Donald Trump augmente les droits de douane de 60 pays

Les États-Unis imposent dès ce vendredi de nouveaux droits de douane à une soixantaine d'économies. Après le Canada et le Brésil, plusieurs pays verront certaines de leurs exportations taxées à hauteur de 10 % ou 12,5 %, en remplacement des surtaxes temporaires mises en place par Donald Trump en février.

3. L'Espagne déclare l'urgence nationale face aux incendies

L'Espagne a déclaré l'état d'urgence nationale dans la région de Madrid et la province d'Ávila pour faire face à des incendies hors de contrôle. Ce dispositif permet de mobiliser davantage de moyens, tandis que l'armée prend la direction des opérations. Environ 10.000 personnes ont déjà été évacuées.

4. Tensions au Moyen-Orient: l'Iran et les États-Unis maintiennent la pression

L'Iran et les États-Unis affirment vouloir poursuivre leurs attaques, faisant monter les tensions au Moyen-Orient. Les rebelles houthis, alliés de Téhéran, ont également revendiqué des attaques en mer Rouge, menaçant le trafic maritime. Conséquence: les exportations de pétrole sont perturbées et le prix du baril de Brent a dépassé les 100 dollars.

5. Les mutuelles dénoncent un transfert des coûts vers les assurés

Les mutuelles alertent sur un projet du gouvernement qui transférerait entre 1,5 et 1,7 milliard d'euros de dépenses de l'Assurance maladie vers les complémentaires santé dès 2027. Elles estiment que cette mesure, qui concerne notamment les soins dentaires, les transports sanitaires et certains médicaments, risque d'alourdir la facture des assurés.

6. Explosions à Kiev après une alerte aux missiles russes

De fortes explosions ont secoué Kiev ce vendredi matin, après le déclenchement d'une alerte aux missiles russes, un événement rare en pleine journée. Les défenses anti-aériennes ukrainiennes ont été activées et les habitants appelés à se mettre à l'abri. Ces frappes interviennent après des bombardements menés par l'Ukraine en Russie.

7. La CPI se réunit pour statuer sur l'avenir de son procureur suspendu

Les 125 Etats membres de la Cour pénale internationale (CPI) se réunissent vendredi pour décider de l'avenir du procureur général Karim Khan, pour l'instant suspendu en raison d'allégations d'agression sexuelle contre une membre de son équipe, accusations qu'il rejette.

8. Les poursuites contre des journalistes du New York Times abandonnées aux États-Unis

Le ministère américain de la Justice a annulé jeudi les citations à comparaître de journalistes du New York Times auteurs d'articles soulevant des inquiétudes sur la sécurité du nouvel avion présidentiel américain offert par le Qatar.

9. La justice ordonne le démantèlement de quatre "bassines" en Charente-Maritime

La justice a donné trois ans à un groupement d'agriculteurs de Charente-Maritime pour démanteler quatre réserves de substitution, appelées "bassines" par leurs opposants, et remettre en état les lieux, a-t-on appris jeudi auprès du tribunal administratif de Poitiers.

10. Tour de France : un virus menace l'équipe de Pogacar avant le dénouement

Tadej Pogacar peut-il perdre le Tour de France à cause d'un virus ? Intouchable sur le vélo et toujours en pleine forme, le Slovène doit composer avec plusieurs coéquipiers malades, dont un a abandonné sur la route d'Orcières-Merlette où Richard Carapaz s'est imposé avec son panache coutumier.