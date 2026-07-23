Menaces contre le maire d'Alès : une vidéo affirmant être de la DZ Mafia nie toute responsabilité

Des personnes cagoulées se revendiquant de la DZ Mafia ont diffusé mercredi une vidéo sur les réseaux sociaux pour nier toute implication du groupe criminel dans les menaces visant le maire d'Alès (Gard) Christophe Rivenq, exfiltré de son domicile par le Raid en pleine nuit.

Le Parquet national anticriminalité organisée (Pnaco), chargé de l'enquête sur l'ensemble des menaces visant le maire, a indiqué à l'AFP n'avoir "aucune confirmation à donner à ce stade" sur l'authenticité de la vidéo.

"Nous avons connaissance de cette vidéo et nos investigations se poursuivent", ajoute-t-il.

Dans la vidéo d'une durée d'environ deux minutes, six personnes cagoulées, gantées et entièrement vêtues de noir sont filmées derrière un drap frappé du sigle "DZ", ainsi que d'un drapeau qui n'est pas visible en entier mais semble être celui de l'Algérie. DZ est l'indicatif internet de l'Algérie et plusieurs des leaders présumés du groupe criminel marseillais sont d'origine algérienne.

"Acte lâche et odieux"

L'homme au centre de la vidéo assure que l'organisation "n'est en aucun cas responsable" des menaces visant l'édile, qualifiées "d'acte lâche et odieux fait par des personnes voulant nuire à la société, rabaissant la moralité française, mais surtout en visant le groupe de la DZ".

Il assure également que le groupe cherche à identifier les auteurs de "cet acte qui nuit énormément à (leurs) affaires".

Le maire LR d'Alès, Christophe Rivenq, 60 ans, a reçu le 16 juillet une enveloppe contenant deux balles de calibre 9 mm ainsi que des inscriptions menaçantes taguées sur le mur de sa clôture, signés "DZ NG", pour DZ Mafia nouvelle génération, possible scission du groupe.

Placé sous protection policière depuis, il a été exfiltré de son domicile par le Raid dans la nuit de lundi à mardi après la remontée d'une menace évoquant la possible présence d'une voiture piégée, information non confirmée à ce stade.

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a évoqué un "projet d'action violente" contre l'élu.

Christophe Rivenq "travaille, il est à la tâche, il s'occupe de ses administrés", a-t-on indiqué jeudi dans son entourage. "La mairie fonctionne normalement, l'agenda est le moins bouleversé possible. Une protection rapprochée a été mise en place, mais il participe aux réunions habituelles avec les élus, avec les agents", a-t-on ajouté de même source.

"Je ne me cache pas"

Selon des médias, notamment La Provence et RTL, indiquant avoir croisé mercredi le maire, entouré d'officiers de protection, dans un restaurant d'Alès, Christophe Rivenq a notamment déclaré "je ne me cache pas, je continue et j'assume ma mission, mais je ne suis pas l'égérie de la lutte contre le narcotrafic". "Cette situation est très difficile à vivre, pas pour moi, mais pour mon épouse et mes enfants. Moi, je continue mon travail. Je ne lâcherai pas".

Depuis l'été 2025, le groupe criminel marseillais DZ Mafia a fait irruption dans la petite ville du Gard de 46.000 habitants, où elle tente, comme ailleurs, de supplanter les réseaux locaux.

Il ne s'agit pas de la première vidéo de démenti se présentant comme émanant de la DZ mafia.

Peu après le meurtre en octobre 2024 d'un chauffeur de VTC à Marseille par un adolescent de 14 ans recruté sur Internet par la narcocriminalité organisée, une vidéo avait été diffusée sur les réseaux sociaux montrant des hommes cagoulés se revendiquant de la DZ Mafia et niant tout lien avec le narchomicide et un autre survenu peu avant.