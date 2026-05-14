Les 10 infos à ne pas louper ce jeudi 14 mai

Voici l’essentiel de l’actualité à retenir ce matin.

1.Ukraine: un mort et 31 blessés dans une vaste attaque nocturne sur Kiev

La Russie a lancé plus de 650 drones et 56 missiles sur l’Ukraine dans la nuit, faisant au moins un mort et 31 blessés à Kiev. Un immeuble résidentiel de neuf étages a été partiellement détruit par un drone russe. Volodymyr Zelensky a dénoncé une attaque menée par “des gens qui ne veulent pas mettre fin à la guerre” et a appelé les alliés de l’Ukraine à “ne pas rester silencieux”.

2.Hantavirus: les 22 Français cas contacts n'ont pas de symptômes, 4 enfants testés négatifs

Désormais toutes hospitalisées, les 22 personnes identifiées en France comme cas contacts de la néerlandaise décédée de l'hantavirus, ne présentent pas de symptômes et parmi elles, quatre enfants scolarisés ont été testés négatifs. Ces 22 personnes devraient rester hospitalisées au moins "pour 14 jours", soit la période d'incubation moyenne du hantavirus, mais cela pourra aller jusqu'à 42 jours, la durée maximale d'incubation estimée.

3.Au moins 22 morts dans des frappes israéliennes au Liban

L’armée israélienne a mené de nouvelles frappes massives au Liban, faisant au moins 22 morts selon le ministère libanais de la Santé, malgré la trêve en vigueur depuis le 17 avril. Ces attaques interviennent à la veille de nouveaux pourparlers entre le Liban et Israël organisés à Washington sous médiation américaine. Depuis le début du cessez-le-feu, plus de 400 personnes ont été tuées et des milliers de logements détruits ou endommagés.

4.Au sommet des grandes puissances, Xi prévient Trump du risque de "conflit" sur Taïwan

Le président Xi Jinping a prévenu jeudi Donald Trump que la Chine et les Etats-Unis pourraient entrer en "conflit" si Washington gérait mal la question de Taïwan, dès les premiers instants d'un sommet dont l'île est annoncée comme un des enjeux. Les deux dirigeants se rencontrent à Pékin pour un sommet marqué par de fortes tensions sur le commerce, l’Iran et surtout Taïwan. Malgré ces désaccords, Donald Trump a promis un “avenir fabuleux” aux relations entre les deux puissances.

5.Sept ans de prison requis contre Sarkozy au procès libyen en appel

Le parquet général a requis sept ans de prison contre Nicolas Sarkozy dans le procès libyen en appel, soit une peine plus lourde qu’en première instance. L’ancien président est accusé d’avoir financé illégalement sa campagne de 2007 avec de l’argent libyen, ce qu’il conteste fermement. La décision de la cour d’appel sera rendue le 30 novembre

6.Un babysitter mis en examen pour des agressions sexuelles sur des enfants près de Lille

Il était fiché pour des agressions sexuelles, mais continuait à garder des enfants, dont 18 sont susceptibles d'avoir été agressés sexuellement en deux ans dans la métropole lilloise: un babysitter a été mis en examen et placé en détention provisoire, a indiqué mercredi le parquet de Lille.

7.Madonna, Shakira et BTS au show de la finale du Mondial 2026

Les chanteuses Madonna et Shakira et le groupe de k-pop BTS seront les têtes d'affiche du spectacle de mi-temps de la finale de la Coupe du monde de football 2026 aux Etats-Unis, ont annoncé jeudi les organisateurs.

8.Le PAM alerte sur la hausse de la malnutrition infantile en Afghanistan

Le Programme alimentaire mondial (PAM) pourrait nourrir un million d'enfants menacés de malnutrition en plus en Afghanistan si les conflits au Moyen-Orient et avec le Pakistan n'avaient pas fait exploser prix et coûts de transport, a indiqué à l'AFP l'un de ses responsables.

9.Un juge américain suspend les sanctions contre une experte de l’ONU sur la Palestine

Un juge américain a suspendu mercredi les sanctions imposées l'an dernier par Washington à l'encontre de la rapporteure spéciale de l'ONU sur la situation des droits humains dans les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanese.

10.Honda annonce sa première perte d’exploitation en 70 ans

Le constructeur automobile japonais Honda a annoncé jeudi pour l'exercice 2025-2026 sa première perte d'exploitation en 70 ans comme société cotée, plombé par son annulation du lancement de plusieurs véhicules électriques aux Etats-Unis, un revirement très coûteux.