Culture & Lifestyle
Festival de Cannes

Toute l’histoire derrière Le Seigneur des Anneaux racontée par son réalisateur Peter Jackson

Réalisateur des sagas "Seigneur des Anneaux" et du "Hobbit", Peter Jackson a reçu cette année, à Cannes, une Palme d'honneur des mains d'Elijah "Frodon" Wood.. Avec Augustin Trapenard, il partage des anecdotes sur sa trilogie mythique, il évoque sa future adaptation de "TinTin" et revient sur l'évolution du monde du cinéma. #Cannes2026
Publié le
13
/
05
/
2026
À suivre
BTS, Parasite, Old Boy : Park Chan-wook raconte la culture coréenne…
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