Les 10 infos à ne pas louper ce jeudi 23 juillet

Voici l’essentiel de l’actualité à retenir ce matin.

1. Des milliers de personnes évacuées en Gironde à cause d'un incendie

Un violent incendie ravage depuis mercredi les abords du bassin d'Arcachon, en Gironde, où plus de 2.000 hectares de forêt sont partis en fumée. Près de 12.000 habitants et touristes ont été évacués par précaution. Aucune victime n'est à déplorer à ce stade, mais le feu reste actif et la situation demeure préoccupante. Quelque 500 pompiers, appuyés par d'importants moyens terrestres et aériens, sont mobilisés pour tenter de maîtriser les flammes.

2. Trump menace l'Iran, Téhéran promet une riposte

Donald Trump a averti que les États-Unis frapperaient des infrastructures civiles iraniennes, comme des ponts ou des centrales électriques, à chaque attaque contre un navire dans le détroit d'Ormuz. En réponse, l'Iran a promis une riposte "œil pour œil", faisant craindre une nouvelle escalade des tensions entre les deux pays.

3. Barbara Butch va porter plainte contre LFI

La DJ Barbara Butch va déposer plainte à l'encontre de La France insoumise pour provocation à la haine et à la violence, a annoncé son avocate Me Audrey Msellati, sollicitée par l'AFP, cinq jours après l'interruption de son concert à Grenoble par des militants propalestiniens et Insoumis.

4. La France vient de connaître sa troisième plus longue vague de chaleur

La vague de chaleur qui a frappé la France du 4 au 19 juillet a duré 16 jours, devenant la troisième plus longue jamais enregistrée depuis le début des mesures en 1947, selon Météo-France. Cet épisode, le troisième de l'année 2026 en moins de deux mois, égale les records d'août 2003 ainsi que des étés 2018 et 2025.

5. Deux assistantes maternelles seront jugées pour avoir entassé 12 enfants dans une voiture au sous-sol d’une crèche illégale

Deux assistantes maternelles comparaîtront fin septembre après la découverte de 12 enfants entassés dans une voiture au sous-sol d'une crèche clandestine à Yerres (Essonne). Selon le parquet, les enfants avaient été cachés lors d'un contrôle des services de la PMI. Les deux femmes sont poursuivies notamment pour mise en danger de mineurs et ont interdiction d'exercer auprès d'enfants jusqu'à leur procès.

6. Le transfert des dauphins de Marineland a débuté

Le transfert de huit dauphins du Marineland d'Antibes vers un parc zoologique de Malaga, en Espagne, a commencé mercredi soir. Cette opération, menée après la fermeture du parc, divise les associations de défense des animaux : certaines dénoncent une violation de la loi sur la captivité des cétacés, tandis que d'autres estiment qu'il s'agit de la meilleure solution pour assurer leur survie.

7. Menaces contre le maire d'Alès : une vidéo affirmant être de la DZ Mafia dément toute responsabilité

Des individus se présentant comme membres de la DZ Mafia ont diffusé une vidéo niant toute implication dans les menaces visant le maire d'Alès, Christophe Rivenq, exfiltré de son domicile par le Raid en début de semaine. Le parquet national anticriminalité organisée poursuit ses investigations et n'a pas confirmé l'authenticité de cette vidéo. Malgré sa protection rapprochée, le maire continue d'assurer ses fonctions, a indiqué son entourage, tandis que la mairie affirme que son fonctionnement se poursuit normalement.

8. Au Burkina Faso, RSF accuse Ibrahim Traoré de posséder une "milice numérique" qui cible les journalistes

Reporters sans frontières accuse la junte au pouvoir au Burkina Faso de posséder une "milice numérique" qui mène sur les réseaux sociaux des campagnes de propagande et d'intimidation visant notamment les journalistes, dans une enquête publiée jeudi.

9. Les ventes de voitures neuves repartent à la hausse dans l'Union européenne

Les immatriculations de voitures neuves dans l'Union européenne ont bondi de 13,6% sur un an en juin et progressé de 5,7% au premier semestre, tirées par les électriques, selon les données publiées par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

10. Tour de France : les grimpeurs à l'honneur dans les Alpes

Au lendemain d'une étape rythmée par la lutte pour le maillot vert, la 18e étape jeudi entre Voiron et Orcières-Merlette offre un terrain idéal aux grimpeurs, qui pourront s'illustrer les trois prochains jours dans les Alpes.