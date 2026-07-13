Les 10 infos à ne pas louper ce lundi 13 juillet

Voici l’essentiel de l’actualité à retenir de ce matin.

1. Un vaste incendie frappe la forêt de Fontainebleau

L'incendie qui ravage la forêt de Fontainebleau mobilise 500 pompiers et d'importants moyens aériens. Selon le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, une origine volontaire est fortement suspectée après la découverte d'une dizaine de départs de feu sur un kilomètre. Une enquête a été ouverte par le parquet de Fontainebleau.

2. Décès à 78 ans de Sam Neill, la star de "Jurassic Park"

L'acteur néo-zélandais Sam Neill, célèbre pour son rôle du paléontologue Alan Grant dans Jurassic Park, est décédé à 78 ans en Australie. Sa famille évoque une disparition "soudaine et inattendue". En 2023, il avait révélé être atteint d'un lymphome non hodgkinien de stade 3.

3. L'Iran renoncera à respecter le protocole d'accord si les Etats-Unis ne tiennent pas leurs engagements

L’Iran prévient qu’il ne respectera plus le protocole d’accord conclu en juin avec les États-Unis si ce dernier ne respectait pas ses engagements pris en vue de mettre fin à la guerre. Après la reprise des hostilités entre les deux pays, Téhéran affirme vouloir répondre aux manquements américains par les mêmes mesures.

4. Cyber russe: Paris convoquera l'ambassadeur de Russie "dans les prochains jours"

La France va convoquer l'ambassadeur de Russie et sanctionner neuf individus et quatre entités après une vaste campagne de cyberespionnage et de sabotage attribuée au FSB russe. Parmi les personnes visées figurent des membres d'un groupe ayant revendiqué des actions de déstabilisation contre les Jeux olympiques de Paris 2024.

5. Urgence pour la culture : les metteurs en scène d’Avignon interpellent Macron

Des metteurs en scène programmés au festival d'Avignon ont exhorté Emmanuel Macron à annuler "immédiatement" les coupes budgétaires dans le spectacle vivant qui menacent, selon eux, de "défaire ce que des décennies de politique culturelle ont patiemment construit".

6. Sarcelles : un fusil d’assaut retrouvé, une enquête antiterroriste ouverte

Un véhicule volé contenant un fusil d’assaut de type kalachnikov et une arme de poing chargés a été retrouvé à Sarcelles (Val-d’Oise), près d’une synagogue. Alertée par la DGSI sur une possible attaque terroriste islamiste, la police a évacué 300 personnes avant une opération de déminage. Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête pour association de malfaiteurs terroriste et détention d’armes en lien avec une entreprise terroriste.

7. Unité et défilé militaire : les soutiens de l'Ukraine en sommet à Paris

Emmanuel Macron réunit à Paris les dirigeants de la coalition des volontaires pour l'Ukraine en présence de Volodymyr Zelensky. Au lendemain de ce sommet, 500 soldats de pays alliés ouvriront le défilé du 14 Juillet, symbole du soutien européen à Kiev, tandis que le président défendra le renforcement des capacités de défense françaises.

8. Réseaux sociaux : l’UE veut limiter l’accès des mineurs

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a défendu lundi des restrictions d'accès aux réseaux sociaux pour les enfants et adolescents, avec des limitations d'accès en fonction de l'âge.

9. 14 Juillet : 9 000 forces de sécurité mobilisées à Paris

Un dispositif massif de 7.000 policiers et gendarmes et 2.000 sapeurs-pompiers sera déployé mardi à Paris et son agglomération pour assurer la sécurité des festivités du 14 juillet et prévenir tout débordement lors de la demi-finale de la Coupe du monde de football qui opposera en soirée la France à l'Espagne.

10. Jannik Sinner triomphe à Wimbledon et décroche un 5e Grand Chelem

Vainqueur dimanche contre Alexander Zverev (3e) de son deuxième titre d'affilée à Wimbledon, le N.1 mondial Jannik Sinner a assuré que ce cinquième sacre en Grand Chelem à 24 ans représentait "beaucoup" pour lui après son élimination précoce à Roland-Garros fin mai.